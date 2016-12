Bodenbelag Preise 2017 steigen - jetzt 6,8% Rabatt nutzen

(fair-NEWS)

Bodenbelag Preis steigen 2017Der deutschen Bodenbelag-Wirtschaft geht es gut, Rohstoffpreise steigen weltweit. Das Bruttoinlandsprodukt wird mit einer Steigerung von 1,9 erwartet. Viele Hersteller werden im neuen Jahr die steigenden Rohstoffpreise abbilden. Die neuen Preislisten sind gedruckt, die Bodenbelag-Preise ziehen kräftig an. Auch auf dem Bodenbelag-Markt wird ein starker Anstieg der Preise erwartet. Wie andere Fachhändler wird allfloors.de die erhöhten Herstellerpreise an seine Endkunden weitergeben. Doch zunächst wird dieses Jahr abgeschlossen und mit besonderen Aktionen und Rabatten für die besten Bodenbeläge zum Nachdenken angeregt. Sollte die Familie den Kauf des Bodenbelages, der zur Renovierung ansteht, noch in diesem Jahr abwickeln?<a href="www.allfloors.de">6,8 % Prozent Rabatt Aktion auf alle Bodenbeläge von allfloors.de</a>Allfloors gibt wie andere zertifizierte Fachhändler höhere Herstellerpreise für Bodenbeläge an seine Kunden weiter. Anlässlich dieser erwarteten Preiserhöhung wird das Jahr 2016 mit einer Sonderrabattaktion beendet. allfloors bietet jetzt die Gelegenheit, bis zum 1.1. 2017 viel Geld beim Kauf von Bodenbelägen zu sparen. Bei einem Kauf von Bodenbelägen mit einem Wert von über 500,00 EUR erhalten Käufer einen Rabatt von 6,8 Prozent. Der Rabatt gilt für das gesamte Sortiment von Allfloors mit Ausnahme weniger Produkte. Bestellungen, die nach dem 20.12.2016 eingehen, werden in der Regel erst ab der zweiten Januarwoche ausgeliefert.Reichhaltiges Angebot für alle AnsprücheWer sich bis dato nicht entschied, welcher Bodenbelag der Richtige ist, findet bei allfloors das Richtige für sich. Neben einer umfangreichen, professionellen Beratung durch die Fachberater, erwartet Interessenten eine große Auswahl an aktuellen Bodenbelägen, wie Klick-Vinyl, Designbelag, PVC-Boden, Parkett oder allergikerfreundliche Teppichböden mit dem Blauen Engel. Bei Bedarf vermittelt allfloors den passenden Bodenleger in der Nähe des Käufers, sodass die lästige Suche nach einem zuverlässigen Handwerker erspart bleibt.



Bildinformation: Bodenbelag Preise 2017 steigen - 6,8% Rabatt nutzen