Live-Online-Seminare im Fokus - 6. Trainer-/Beratermeeting der Lobraco Akademie in Winningen - Live-Online-Seminare im Fokus

Winningen (Koblenz), Dezember 2016 - Die Kooperationspartner,Trainer und Berater der Lobraco Akademie GmbH, haben sich zum 6. Malzu einem gemeinsamen Meeting getroffen.Lobraco hat in der neuen Unternehmenskonstellation, nach dem Kauf derforward academy in 2015 jetzt über 25 Trainerinnen und Trainer für dieKunden in der Transport- und Logistikwelt.Alle Trainerinnen und Trainer sind in der Transport- und Logistikbranche "zu Hause" und verfügen über vielseitiges Wissen und große Erfahrung in ihrem jeweiligen Fachbereich.Lobraco hat in 2016 über 250 Präsenztrainings und fast 900 LLION"s =Lobraco-Live-Online-Seminare durchgeführt.Damit einhergehend steigert Lobraco die Anzahl seiner Seminarteilnehmer auf eine neue Rekordgröße von über 16.000!! im Jahr 2016Die Schwerpunkte im Leistungsangebot liegen in den Fachthemen, wiez. Bsp. Zoll, Gefahrgut, Luftsicherheit sowie Disposition und Lager/Umschlag, als auch Ladungssicherung.Ein weiterer großer Themenbereich sind Trainings- und Beratungsleistungenim Bereich Führungskräfteentwicklung und Vertrieb.Die beiden Geschäftsführer Christian Buchenthal und Dieter Froitzheimbegrüßten die Kolleginnen und Kollegen im Hotel Moselblick in Winningen.Dieter Froitzheim: "Wir freuen uns sehr über die tollen Feedbacks unserer Kunden. Insbesondere wird herausgestellt, dass es für die Teilnehmer der Trainings und LLION"s ein immenser Vorteil ist, dass die Trainer/innen alle über die in der Branche notwendigen Fachkenntnisse verfügen undLerninhalte sehr praxisnah vermittelt werden können.Christian Buchenthal ergänzt: "Ich bin froh darüber, dass wir ein solchesTrainerteam für unsere Kunden aufstellen können. Dabei wächst derAnspruch der Kunden an die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter immer mehr. Hier ist die Qualität der Trainer/innen für die Kundenzufriedenheit eineherausragende Basis."Der Unternehmensbereich LLION = Lobraco-Live-Online-Seminare wird im kommenden Jahr stark ausgebaut. Mit der Lobraco Live Online GmbHsteht hier seit dem 01.01.2016 eine eigenständige GmbH der Lobraco-Firmengruppe zur Expansion auf dem weltweiten Markt der Online-Trainings bereit. Alle Teilnehmer nutzen das Meeting zu erfolgreichem Networking undInformationsaustausch. Die Lobraco Akademie blickt mit ihren neuen,erfahrenen und professionellen Trainer und Beratern, optimistisch in dieZukunft. Detaillierte Informationen erhalten Sie auf www.lobraco.de oder auf Anfrage direkt unter 02606-416080.



Bildinformation: Das Trainerteam der Lobarco Akademie GmbH