Focus-Spezial: Hexad GmbH zählt zu den Wachstumschampions 2017

Pressemitteilung von Hexad GmbH

(fair-NEWS) Hexad GmbH gehört zu den Wachstumschampions des Jahres 2017. Das ist das Ergebnis einer Studie, für die das Nachrichtenmagazin Focus gemeinsam mit dem Datenunternehmen Statista die deutschen Unternehmen mit dem höchsten Umsatzzuwachs ermittelt hat.



Herr Suresh Shamanna, Geschäftsführer bei der Hexad GmbH sagt über das erfreuliche Abschneiden: „wir sind unheimlich stolz auf diese Leistung und arbeiten stätig daran uns als Firma weiterzuentwickeln“.



In der Top-Liste der 500 Wachstumschampions sind unternehmen gelistet, die zwischen 2012 und 2015 ein besonders hohes prozentuales Umsatzwachstum pro Jahr erzielt haben. Berücksichtigung fanden sowohl Firmen im Privatbesitz als auch börsennotierte Unternehmen. Sie agieren eigenständig, sind keine Tochterunternehmen, haben einen Sitz in Deutschland und konnten im Jahr 2012 mindestens einen Umsatz von 100.000 Euro sowie im Jahr 2015 mindestens einen Umsatz von 1,8 Mio. Euro vorweisen. Aus mehr als 1,9 Mio. Handelsregistereinträgen hat Statista so tausende Unternehmen mit überdurchschnittlich hohem Wachstum herausgefiltert. 12.500 wurden eingeladen, sich für die Wachstumschampions 2017 zu bewerben – darüber hinaus wurden weitere Unternehmen online und per Anzeigen dazu aufgerufen, Bewerbungen einzureichen. Die Kandidaten mussten neben allgemeinen Informationen mit Unternehmen auch ihre Umsatzzahlen durch eine bevollmächtigte Person schriftlich bestätigen.



Bildinformation: Hexad GmbH

Hexad GmbH ist ein international renommiertes Unternehmen in Wolfsburg, Deutschland, welches auf modernste Technologien spezialisiert ist. Als innovativer und zukunftsorientierter Dienstleister ist die Hexad GmbH in den Bereichen Unternehmensportale, mobile Anwendungen, Software-Entwicklung, agiles Projektmanagement und im Software-Testing. Insbesondere für die Integration von Geschäftsprozessen in der Automobilbranche bieten wir ein breites Dienstleistungsspektrum von der Entwicklung anspruchsvoller kundenspezifischer Anwendungen und Web-Portalen bis hin zu mobilen Anwendungen, von der Idee bis zum Support. Wir bieten Weltklasse-Lösungen für die Integration von Geschäftsprozessen in der Automobilbranche.



Hexad wurde im Jahr 2010 als GmbH mit der Mission gegründet "innovative Produkte und markterprobte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und zu liefern". Heute schaffen wir Werte für Wirtschaftsunternehmen aller Größen in dem wir robuste und innovative Lösungen bereitstellen, welche maximale Wettbewerbsvorteile zu erschwinglichen Betriebskosten bieten. Neben unseren nationalen Standorten in Wolfsburg, Frankfurt am Main und Berlin (Deutschland), betreuen internationale Niederlassungen in Barcelona (Spanien), Bangalore (Indien), Beijing (China) und Washington (USA) unsere Kunden weltweit. Die Hexad GmbH beschäftigt weltweit Mitarbeiter, die als Experten die Entwicklung und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen beim Kunden vorantreiben.

«Focus-Spezial: Hexad GmbH zählt zu den Wachstumschampions 2017 »

Porschestr. 5838440 WolfsburgDeutschlandTelefon: 053612727029Xenia EfremovaEmail: xenia.efremova@hexad.dePermanenter Link zur Pressemitteilung