Neue Adresse für Club Med Deutschland

Pressemitteilung von Club Med

(fair-NEWS) (Mynewsdesk) Das Head Office von Club Med Deutschland ist am 19.12.2016 aus Eschborn in den Frankfurter Westen umgezogen. Der Premium All-Inclusive Cluburlaub-Anbieter ist ab jetzt an folgender Adresse zu finden:



Club Méditerranée Deutschland GmbH



Trakehner Str. 7-9c



60487 Frankfurt



Reisebüros erreichen die Agenturbetreuung nun unter: 069 66 815 3606



Die Nummer des Service Centers für Reisebüro bleibt unverändert: 01803 00 19 03 (9 Cent/Min.)



Weitere Informationen zu Club Med unter <a href="www.clubmed.de/">www.clubmed.de</a>. Hochauflösende Pressebilder können auf Anfrage gerne zugeschickt werden.



PR-Kontakt:



Charlotte Sachs, AVIAREPS Tourism GmbH, Josephspitalstraße 15, 80331 München,



Tel.: +49 (0) 89 / 55 25 33 411, E-Mail: csachs@aviareps.com.



Informationen zu den Vorteilen und Angeboten von Club Med und die Möglichkeit zur Buchung erhalten Interessierte im Reisebüro, per Email unter <a href="mailto:servicecenter01@clubmed.com">servicecenter01@clubmed.com</a>, unter <a href="www.clubmed.de">www.clubmed.de</a> oder telefonisch unter 01803 633 633 (0,09 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min).



<a href="www.mynewsdesk.com/de/clubmed/pressreleases/neue-adresse-fuer-club-med-deutschland-1706789">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/clubmed">Club Med </a>



Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

<a href="http://shortpr.com/1cof8s" title="http://shortpr.com/1cof8s">http://shortpr.com/1cof8s</a>



Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

<a href="www.themenportal.de/reise/neue-adresse-fuer-club-med-deutschland-96918" title="www.themenportal.de/reise/neue-adresse-fuer-club-med-deutschland-96918">www.themenportal.de/reise/neue-adresse-fuer-club-med-deutschland-96918</a>

Redaktionshinweis:

Club Med ist der Erfinder des Cluburlaubs. Seit der Eröffnung des ersten Clubs im Jahr 1950 setzt Club Med Trends in den Bereichen Angebotsvielfalt und Internationalität. Heute besitzt oder führt Club Med über 66 Resorts weltweit, alle an den exklusivsten Plätzen der jeweiligen Destination gelegen. Abgerundet wird das Portfolio durch das Segelkreuzfahrtschiff Club Med 2. Club Med bietet eine Gourmet-Küche, Snacks und Getränke den ganzen Tag lang, Kinderbetreuung für jedes Alter und eine Vielzahl an sportlichen Aktivitäten. Die Club Med Trident-Bewertung garantiert gleichwertige Qualität auf höchstem Niveau weltweit. Als Premium All-Inclusive Reiseanbieter erhält Club Med jährlich Travellers Choice Auszeichnungen von Tripadvisor für zahlreiche Club-Resorts. Außerdem wurde Club Med als Brand of the Year vom World Branding Forum während der World Branding Awards 2015 ausgezeichnet.

«Neue Adresse für Club Med Deutschland»

Schwalbacher Straße 7065760 EschbornDeutschlandTelefon: +4989552533411Charlotte SachsClub MedSchwalbacher Straße 7065760 Eschborncsachs@aviareps.com+4989552533411Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung