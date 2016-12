(fair-NEWS) Soccerboots.de vergrößert sein Equipment-Sortiment



Die neueste Erweiterung nach dem Relaunch der soccerboots.de Website betrifft nun den Sortimentsbereich Equipment. Neben dem Fokus auf die Fußballschuhe, bietet der Fußballspezialist jetzt Waren in dieser Kategorie an. Sei es als Ersatzteil oder als zusätzliche Ausrüstung. Zu finden sind die neuen fußballspezifischen Ausrüstungsgegenstände unter der Rubrik Equipment.



Auf der Internetseite finden sich die einzelnen Sortimentsbereiche, wie z.B. Taschen, Stutzenhalter, Schienbeinschoner und Stollen, übersichtlich vorsortiert. Die Neuesten liegen zu Oberst. Zusätzlich, mit der eingebauten Filterfunktion, lässt sich die Zeit bei einer Suche noch weiter einschränken. So soll die Suche nach dem jeweiligen Wunschartikel noch weiter unterstützt werden. Potentielle Kunden können ihre Ware unter namhaften Herstellern, wie adidas, Puma und Nike, auswählen.



Soccerboots.de lässt sein Sortiment stetig weiterwachsen und passt sich damit immer den aktuellen Marktverhältnissen an. Darüber hinaus ist auf diese Weise eine möglichst hohe Auswahlmöglichkeit für den Kunden gesichert. Die Nachfrage ist in allen Bereichen des Sportzubehörs dauerhaft gesichert.



Das Equipment ist für den Fußballspieler organisatorisch ebenso notwendig, wie die Schuhe oder das Trikot und tragen maßgeblich zum erfolgreichen Abschluss eines Spiels bei. Schienbeinschoner beispielsweise sind sogar Pflichtausrüstung und ein absolutes Muss, ohne das ein Spieler gar nicht spielen darf. Eine große Auswahl an Sportbedarf und Equipment gibt es in der Kategorie hier <a href="https://www.soccerboots.de/equipment/">https://www.soccerboots.de/equipment/</a>.