(fair-NEWS) Schon seit 2005 versorgt Aramark die Gäste der ESPRIT Arena Düsseldorf mit einem vielfältigen Speisen- und Getränkeangebot, nun konnte sich der Catering-Dienstleister im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung auch für die nächsten drei Jahre qualifizieren. Der neue Vertrag tritt zum 1. Januar 2017 in Kraft.



„Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit der ESPRIT Arena Düsseldorf fortzusetzen. Sie ist Austragungsstätte verschiedenster Events, von Fußball über Eishockey bis zu Konzerten und Shows, und das macht die Arbeit vor Ort besonders abwechslungsreich“, erklärt Gerald Rosendahl, Bereichsleiter für Sport-, Freizeit- und Messegastronomie bei Aramark.

Als Anbieter für Catering und Service Management zählt Aramark in Deutschland zu den führenden Dienstleistern in diesem Markt. Rund 9.200 Mitarbeiter sind bundesweit für die Aramark Holdings GmbH & Co. KG mit Sitz in Neu-Isenburg tätig. Das zweitgrößte Catering-Unternehmen in Deutschland betreut etwa 500 Kunden in den Bereichen Betriebsgastronomie, Sport-, Freizeit- und Messegastronomie sowie Klinik-, Senioren-, Schul- und Kita-Catering. Hinzu kommen rund 3.500 Unternehmen, die von Aramark Refreshment Services beliefert werden.

Zusammenarbeit zwischen Aramark und ESPRIT Arena Düsseldorf geht in die Verlängerung

