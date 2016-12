Premium-Funktastatur mit 2,4 GHz und XXL-Multi-Touchpad im Alugehäuse

(fair-NEWS)

Dank der <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-1112-funk-bluetooth-usb-tastaturen-mini-netbook-laptop-notebook-tv-keyboards.shtml">Funktastatur</a> von <a href="www.generalkeys.ch/">GeneralKeys</a> bequemes Tippen am Computer: Ob zum Surfen, für E-Mails oder für die Office-Arbeit - dank angenehmem Tastenanschlag geht jeder Text leicht von der Hand. Und dank Funkverbindung liegt nie ein Kabel im Weg.Plug and Play mit Multi-Touch-Funktion: Einfach den Funk-Empfänger per USB an den Windows-PC anschliessen. Die Tastatur wird automatisch erkannt und eingerichtet.Komfortables XXL-Touchpad: Gängige Funktionen wie Rechts- und Linksklick, Zoomen, Scrollen und mehr stehen zur Verfügung. So verzichtet man auf eine zusätzliche Maus!Ergonomisch, flach, smart - im Metallgehäuse: Das extrakompakte Design spart Platz auf dem Schreibtisch. Noch dazu macht es die neue Tastatur zu einem echten Hingucker. Und mit nur 286 Gramm fällt die Tastatur selbst auf Reisen kaum ins Gewicht.- Tastatur mit 2,4-GHz-Funktechnik, 8 m Reichweite- Schweizer Tastatur-Layout- XXL-Multi-Touchpad: 80 x 93 mm, mit Gestensteuerung für Links- und Rechtsklick, Zoomen, Scrollen u.v.m.- Ultraflaches und ergonomisches Metallgehäuse- USB-Funk-Empfänger: in der Tastatur verstaubar- Plug & Play: einfach den Funkempfänger anschliessen und lostippen- Automatisches Stand-by nach 6 Minuten- Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA- Systemvoraussetzungen: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10- Kompakte Masse: 329 x 110 x 18 mm, Gewicht: 286 g- 2,4-GHz-Funktastatur inklusive USB-Funk-Empfänger, Batterien mit Ladestands-Anzeige und deutscher AnleitungPreis: CHF 39.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 99.95Bestell-Nr. CH4982Zur <a href="https://www.pearl.ch/ch-a-CH4982-1112.shtml?vid=016">Funktastatur mit Touchpad</a>



Bildinformation: Funktastatur mit Touchpad