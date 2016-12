Endlich Hilfe für Moodle Nutzer

(fair-NEWS)

Der Webhosting Anbieter DM Solutions stellt seine neue Moodle Support Pakete vor. Der <a href="https://www.dmsolutions.de/moodle-support.html">Moodle Support</a> hilft bei der Erstellung, Gestaltung und Aktualisierung einer professionellen Lernplattform mit Moodle und steht Nutzern bei Fragen rund um die Software kompetent zur Seite.Wer sein Projekt mit Moodle umsetzen will, macht dies nicht selten für eine öffentliche Einrichtung. Hier ist Zeit oft Mangelware und die Moodle Plattform sollte am besten schon gestern fertiggestellt sein. Dennoch wird das Projekt in oft ungeübte Hände und ohne Hilfestellung gelegt. So ist es nicht verwunderlich, dass viele mit dem umfangreichen System überfordert sind und individuelle Wünsche überhaupt nicht berücksichtigt werden können.Für all jene, die Unterstützung bei ihren Moodle Projekten suchen, bietet DM Solutions nun praktische Moodle Support Pakete. Für jeden Bedarf und jeden Projektumfang finden Moodle Nutzer das passende Paket und damit auch einen kompetenten Ansprechpartner für ihre Moodle Plattform.Auch die regelmäßigen Moodle Updates dürfen nicht unterschätzt werden. Besonders sicherheitsrelevante Aktualisierungen können zeitkritisch sein. Hier wünschen sich Moodle Nutzer oft einen Partner, der ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht und an den sie sich jederzeit bei Fragen wenden können.Einbau des Logos? Erstellung der ersten Kurse? Neue Nutzer anlegen oder wieder löschen? Diese und andere Aufgaben können einfach an den DM Solutions Moodle Support abgegeben werden. Denn wer möchte sich schon lieber mit den Systemupdates herumschlagen anstatt seine Kurse zu gestalten und diese seinen Kursteilnehmern zur Verfügung zu stellen?DM Solutions bietet schon seit Jahren erfolgreich <a href="https://www.dmsolutions.de/moodle-hosting.html">Moodle Hosting</a> Pakete mit Installationsservice an. Die jahrelange Erfahrung mit Moodle bringt der DM Solutions Support nun in seinen Moodle Support ein - geschnürt in praktische Pakete für jeden Bedarf.



Bildinformation: Webhosting bei DM Solutions