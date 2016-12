U.S. CET Corporation wünscht FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GUTES NEUES JAHR 20171

(fair-NEWS)

Es ist wieder soweit, nur noch wenige Stunden bis Heiligabend und wenige Tage noch bis zum Jahreswechsel. Zeit uns mit einem großes "Dankeschön" aus 2016 zu verabschieden.Die U.S. CET Corporation wünscht Ihnen lieber Kunde bzw. Leser und allen Menschen, die Ihnen wichtig sind, ein schönes und friedliches Weihnachtsfest und einen gesunden Übergang in das Jahr 2017! Verlieren Sie nicht unnötig Gedanken an ein Morgen, das noch nicht existiert, sondern überlassen Sie sich ganz dem Sein der Zeit. Für 2017 wünschen wir Ihnen weiterhin viel Gesundheit, jede Menge schöne Erlebnisse und viel Erfolg!Auch im neuen Jahr 2017 steht Ihnen das Team der U.S. CET Corporation im Bereich des Business Consulting, US-Firmengründung, dem Office-Service sowie dem Projektmanagement in den USA wieder zur Verfügung und freut sich auf Ihre Anfragen.Mit den besten Wünschen zum anstehenden Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2017 !Ihr<a href="http://uscet.com"> U.S. CET Corporation Consulting Team</a>Wichtig: Unser Naples Office ist vom 28. December 2016 bis zum 03.01.2017 geschossen!



