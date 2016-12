Dauerbrenner Frozen wieder zurück auf Platz 1

(fair-NEWS)

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr erobert sich Disneys Dauerbrenner Frozen nach dem Verlust an einen Senkrechtstarter den ersten Platz wieder zurück. Auch der Medienrummel um das Spielethema Pokemon oder der Werbedruck von Star Wars können das beliebte Mädchen-Lizenzthema nicht dauerhaft von der Spitze vertreiben.Das beliebte Mädchen-Lizenzthema um die Eiskönigin zeigt echte Steherqualitäten. Bereits zum zweiten Mal konnte es sich den Beliebtheits-Thron zurückerobern. Das zentrada-Trendbarometer analysiert das Such, Klick und Kaufverhalten auf den acht<a href="www.zentrada.de"> zentrada</a>-Großhandelsmarktplätzen in Europa und gibt Aufschluss über die Marktentwicklung im Lizenzartikelgeschäft.Als neuer Shootingstar zeichnet sich das Thema Trolls ab. Die gutgelaunten bunten Trolle erobern nicht nur die Herzen der deutschen Kinder im Sturm. Bereits jetzt ist das Thema auf Platz 3 - betrachtet man aber, wie stark das Thema Trolls zulegt, könnte es bald auf dem ersten Platz zu finden sein.Für das kommende Jahr hat zentrada einen Überblick über die kommenden Lizenz-Events zusammen gestellt (Grafik Seite 2). Dieser Kalender zeigt verschiedene Highlights:Im Januar kommt der neue Film mit Feuerwehrmann Sam ins Kino. Dann heißt es "Achtung Außerirdische!". Im Mai können sich Anhänger des Piratenvergnügens Pirates of the Caribbean auf die mittlerweile fünfte Fortsetzung des Spektakels freuen.Im Sommer 2017 geht es dann richtig heiß her. Zuerst erobern die kleinen gelben Monster namens Minions in "Einfach unverbesserlich 3" die Bildschirme und wahrscheinlich auch die Kinderherzen zurück. Danach folgt das Fantasy-Abenteuer Spider-Man Homecoming. Im August kommt der erste Eomji Film "Express Yourself" in die Kinos und der Publikumsliebling Cars erhält im September seine dritte Fortsetzung. Und last but not least: Kurz vor Weihnachten startet die seit letztem Jahr mit Spannung erwartete Star Wars Episode 8, in der Luke Skywalker hoffentlich endlich zurück kehrt."Angesichts dieser Fülle an spannenden und beliebten Lizenzthemen rechnen wir für 2017 mit einer deutlichen Belebung des Lizenzartikelgeschäfts", prognostiziert zentrada Chef Ingo Schloo.zentrada ist mit über 15.000 Artikeln zu 60 Lizenzthemen und über 15 Top-Lieferanten aus Europa die führende Onlineplattform für den Großhandelseinkauf von Lizenzartikeln für viele kleinere und unabhängige Einzelhändler.Mit Setino, Herding, Dinotoys, Textiel-Trade, Lamaloli, Diomercado, Cash Licences, PepeToys, Ten-Trade, Regalos 4M, Regaliz, Royal Textile, und Kiddy Stores bieten zahlreiche Hersteller und Großhändler Ihre Artikel zu Top Konditionen, geringen Mindestbestellwerten und kurzfristig lieferbar zur Bestellabwicklung über zentrada und TradeSafe an.Die Pressemitteilung finden Sie auch unter:<a href="www.zentradanetwork.eu/denetworkpresse"> www.zentradanetwork.eu/denetworkpresse</a>



Bildinformation: Das zentrada-Lizenzbarometer zeigt die aktuellen Nachfrage- und Kaufströme