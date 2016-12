Fachkraft im Bereich Gesundheit und Pflege: eine Ausbildung mit Perspektive!

(fair-NEWS)

Landau, 23. Dezember 2016 Die Entscheidung für eine bestimmte Ausbildung fällt jungen Menschen meist nicht leicht. Das Angebot ist schließlich groß. Doch neben persönlichen Neigungen spielen bei der Entscheidungsfindung inzwischen berufliche Perspektiven und ein möglichst krisensicheres Berufsumfeld eine immer wichtigere Rolle. Aspekte, bei denen das Berufsfeld Gesundheit und Pflege viel zu bieten hat, wie Maria-Luise Hettel, Leiterin der Nardini-Pflegeschule am Vinzentius-Krankenhaus Landau, weiß.An der Nardini-Pflegeschule werden junge Menschen sowohl in der Gesundheits- und Krankenpflege, als auch in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege ausgebildet. „Die integrative Ausbildung dauert jeweils drei Jahre“, erläutert Hettel. „Während dieser Zeit erwerben die Auszubildenden nicht nur umfassende Kenntnisse im Bereich Pflegewissenschaft, Medizin sowie weiteren Bezugswissenschaften, sondern auch fachliche, personale, soziale und methodische Kompetenzen. Die Vermittlung der Lerninhalte erfolgt dabei in mehrwöchigen Theorie- und Praxis-Blöcken.“ Um ein möglichst breitgefächertes Know-how zu vermitteln, werden die Auszubildenden in den Praxisphasen in Teams integriert und an verschiedensten Einsatzorten eingesetzt: in den einzelnen Kliniken des Vinzentius-Krankenhauses ebenso wie an den Kooperationseinrichtungen in Landau und der Region.Die erfolgreiche Beendigung der Ausbildung befähigt dazu, verantwortlich bei Diagnose, Therapie und Prävention von Krankheiten mitzuwirken. Und zudem die Pflegemaßnahmen so auf die Bedürfnisse des jeweiligen Patienten abstimmen zu können, dass diese seine Genesung positiv unterstützen.„Ein Ausbildungsabschluss im Bereich Gesundheit und Pflege bietet nicht nur gute Perspektiven in einem zukunftsorientierten Berufsfeld, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten, sich bei Interesse weiter zu qualifizieren“, so Hettel. „Beispielsweise mit einer Weiterbildung zur Praxisanleiterin oder Praxisanleiter im Gesundheitswesen, zur Fachschwester bzw. Fachpfleger Intensivmedizin oder mit einem Studium im Bereich Pflegepädagogik, Pflegemanagement, Pflegewissenschaft.“Weitere Informationen rund um die Ausbildung zur Kranken- bzw. Kinderkrankenpflege und zur Nardini-Pflegeschule sind unter www.vinzentius.de zu finden.Kontakt:Vinzentius-Krankenhaus LandauCornichonstraße 476829 LandauTelefon: 06341 / 17-0Internet: www.vinzentius.de