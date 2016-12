Schönenberger Landesprodukte wünscht frohe Festtage

(fair-NEWS)

Das Unternehmen "<a title="mehr über das Unternehmen" href="www.rs-landesprodukte.ch/ueber-uns/">Schönenberger Landesprodukte</a>", aus St. Margarethen in der Schweiz, wünscht eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die Experten des Unternehmens stehen natürlich auch 2017 zur Verfügung, um hochwertige landwirtschaftlich erzeugte Produkte zu liefern. "Schönenberger Landesprodukte" fungiert als Schnittstelle zwischen den Erzeugern und Verbrauchern von Agrarprodukten, wie beispielsweise Stroh, Häckselstroh und Luzerne-Gräsern. Die Güter finden diverse Verwendungszwecke, werden aber in erster Linie als Tierfutter genutzt.Die Fachleute verfügen über viele Erfahrung im Umgang mit landwirtschaftlichen Waren und legen großen Wert auf eine hohe Qualität der Tierfuttermittel und sonstigen Güter. Heu und Luzerne-Gras in Bio-Qualität, sind bei Bedarf ebenfalls lieferbar. Die Kunden des Unternehmens können zwischen unterschiedlichen Größen von Ballen und Paketen auswählen. Es ist zum Beispiel möglich, kleine oder große <a title="Verkauf von Stroh etc." href="www.rs-landesprodukte.ch/verkauf/">Heuballen und Strohballen</a> zu bestellen.Neben dem Verkauf der landwirtschaftlich erzeugten Waren, handelt "Schönenberger Landesprodukte" auch noch mit Einstreukalk. Weitere Informationen über Das Unternehmen und die offerierten Agrarwaren sowie eine Bildergalerie, finden sich auf der <a title="zur Homepage von Schönenberger" href="www.rs-landesprodukte.ch/">Internetpräsenz des Betriebs</a>. Bei Interesse an den angebotenen Gütern, stehen die freundlichen Mitarbeiter des Unternehmens gerne für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.



