Neue Destinationen für Kongresse und Events für mittelständische Unternehmen

In den letzten Monaten war das Expertenteam der Firma Dull Entertainment wieder weltweit unterwegs, auf der Suche nach geeigneten Hotels, Restaurants, Kongresszentren und außergewöhnlichen Veranstaltungsorten für Meetings, Incentives, Kongresse, Produktpräsentationen und Events von 10 bis 2000 Teilnehmern. Schwerpunktmäßig wurden besonders intensiv Ziele für mittelständische Unternehmen gesucht und zahlreiche neue Möglichkeiten gefunden. Das Portfolio konnte in 11 europäischen Zielen aktualisiert und erweitert werden. Die Auswahl von zuverlässigen Partnern vor Ort, die Berücksichtigung der politischen Situation und die Sicherheit am Zielort waren dabei wichtige Faktoren für die Auswahl.Firmen, die Kongresse oder Events ab dem zweiten Halbjahr 2017 planen, können von Dull Entertainment als Full-Service MICE-Agentur beraten und unterstützt werden und die Erfahrung aus 3000 Projekten und 32 Jahren erfolgreicher Tätigkeit nutzen.Eine Checkliste zur Erstellung eines kostenlosen Angebots kann per eMail an mice@dull-entertainment.de angefordert werden.Exklusive Incentivereise nach Nambia auch im Jahr 2018Seit 2008 bietet Dull Entertainment diese Reise jährlich für Gruppen mit 6, 9 oder 12 Personen als exklusive und geführte All-Inclusive-Reise an. Die Reise wird auch wieder im Jahr 2018 mehrfach durchgeführt.Bei dieser besonderen und von erfahren Mitarbeitern von Dull Entertainment Mitarbeitern geführten 15-tägigen Reise durch 6 Klimazonen erleben die Teilnehmer nicht nur eine atemberaubende Landschaft, exotische Pflanzen und eine einzigartige Tierwelt, sondern hören eine außergewöhnliche Stille, sehen endlose Weiten, spüren die Entstehung des Lebens und werden eins mit der Welt Afrikas. Sie genießen die Weite der Kalahari, die Namib-Wüste oder den Atlantik und erleben eine außergewöhnliche Reise. Buchungen sind bis Ende Juli 2017 möglich.Weitere Informationen und das ausführliche Exposé kann per eMail anmice@dull-entertainment.de angefordert werden.



Bildinformation: Außergewöhnliche Locations