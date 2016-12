POLANDO.de geht Online - der Wegweiser über Polen

(fair-NEWS)

POLANDO.de ist ein junges Start-Up aus Frankfurt an der Oder. Die unmittelbare Nähe zum Nachbarland Polen hat das Team auf die Idee gebracht, dieses Projekt zu starten. Denn es gibt in der unmittelbaren Grenzregion und auch weit darüber hinaus sehr viel mehr zu entdecken als günstige Einkäufe und schlechte "Polenwitze".Das Internetportal POLANDO.de nimmt seinen Slogan „Einfach das Beste aus Polen!“ ernst: Neben dem Willen gegen klassische Vorurteile in den Köpfen der Menschen vorzugehen, liegt es dem Team am Herzen seine Besucher zu informieren. Deshalb bietet es allen Interessenten ein breites Angebot an Neuigkeiten, Dienstleistungen und interessanten Fakten aus der Kultur Polens an. Die Menschen hinter dem Projekt möchten Sie auf den Geschmack des Landes bringen, Sie informieren, inspirieren und dazu ermuntern, sich auf den Weg über die Oder zu machen.Ganz konkret finden Sie auf POLANDO.de viele nützliche Adressen von Freizeitangeboten, Touristenattraktionen und den dazugehörigen Einkaufsmöglichkeiten. Außerdem erwarten Sie viele Insider-Tipps rund um Land und Leute, praktische Informationen für Ihre Reise nach Polen und viele Vorschläge für die Erkundung der Region.Das Portal POLANDO.de ist seit dem 19. Oktober online und hofft auf viele produktive Jahre der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und den Menschen in Deutschland. Das Team strebt es ebenfalls an bei Ihnen das Interesse am Land östlich der Oder zu entfachen und Sie mithilfe von nützlichen Artikeln und Listen beim Kennenlernen Polens zu unterstützen.



Bildinformation: POLANDO.de geht Online!