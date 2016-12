Dem Magen etwas Ruhe gönnen

(fair-NEWS)

Zur Weihnachtszeit wird meist mehr gegessen, als es für die Gesundheit gut ist. Auch wenn Essen etwas schönes ist, man sollte seinem Magen danach etwas Ruhe gönnen und leichte Kost zu sich nehmen. Es kann auf jeden Fall nicht schaden.Rezepttipp: Nektarinensalat (© Kummers Schlemmerkochbuch, Britta Kummer)Zutaten für 3 Personen:½ Lollo RossoRömersalat1 Radicchio1 kleine Salatgurke1 gelbe Paprika1 rote Zwiebel3 Nektarinen1 TL Sesamsamen½ TL mittelscharfer Senf2 EL Balsamicoessig½ TL Zucker3 EL Olivenöl1 - 2 Prisen Salz2 - 3 PfefferLollo Rosso, Römersalat und Radicchio waschen und in mundgerechte Stücke zupfen. Salatgurke schälen, die Kerne entfernen und in Scheiben schneiden. Paprika schälen, Kerngehäuse entfernen und in Streifen schneiden. Zwiebel schälen und in dünne Ringe schneiden. Nektarinen waschen, halbieren, Kerne entfernen und das Fruchtfleisch in Würfel schneiden.Sesamsamen, Senf, Zucker, Balsamicoessig und Olivenöl verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Dann mit den restlichen Zutaten gut vermischen.Buchbeschreibung:Das etwas andere Kochbuch! In diesem Kochbuch finden Sie leckere Rezepte für jedermann sowie Zitate, Witze, Reime und Geschichten rund um die schönste Nebensache der Welt: Dem Kochen und Essen. Egal ob vegetarische- oder kohlenhydratarme Rezepte, Gutes aus dem Meer oder süße Verführungen.In diesem Kochbuch ist für jeden Geschmack etwas dabei. Also lassen Sie sich von Kummers Lieblingsrezepten verwöhnen. Guten Appetit!Taschenbuch: 116 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 3 (8. Januar 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3732231267ISBN-13: 978-3732231263Auch als E-Book erhältlich!Weitere Kochbücher der Autorin:Kummers Ofengerichte, ISBN: 978-1-5232-2552-1Vegetarischer Genuss - Quer Beet, ISBN: 978-1-5084-8474-5Vegetarische Weltreise, ISBN: 978-1-5355-5204-2Vegetarisch für Jedermann [Kindle Edition]BEST OF [Kindle Edition]Über die Autorin:Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren und lebt heute im schönen Ennepetal. Als gelernte Versicherungskauffrau entdeckte sie im Jahre 2007 das Schreiben und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken. Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv. Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch „Willkommen zu Hause, Amy“ in ihren Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



