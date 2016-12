(fair-NEWS)

Pitahaya, auch unter dem Namen Drachenfrucht bekannt, ist ein Beerengewächs einer subtropischen Kakteenart. Diese Frucht ist sehr kalorienarm, da sie zu etwa 90 Prozent aus Wasser besteht. Sie enthalten viel Eisen, Calcium und Phosphor. Außerdem verfügen sie über die Vitamine B, C und E.Rezepttipp: Gefüllte Pitahaya (© Vegetarischer Genuss – Quer Beet, Britta Kummer)Zutaten:2 rote Pitahayas (Drachenfrucht)100 g Mascarpone100 g Joghurt2 - 3 EL Milch1 EL Grenadine-Sirup½ TL flüssiger Honig½ Päckchen Vanillezucker2 EL SchokoladenstreuselPitahayas waschen, trocken tupfen und längs halbieren. Fruchtfleisch mit einem Löffel, bis auf einen kleinen Rand, herauslösen und dann in kleine Würfel schneiden.Mascarpone, Joghurt, Milch, Grenadine-Sirup, Honig und Vanillezucker glatt rühren. Dann die Pitahaya-Würfel unterheben.Creme in die Pitahayahälften füllen und mit den Schokoladen-streuseln bestreuen.Buchbeschreibung:Von wegen, vegetarisches Essen ist langweilig. Überzeugen Sie sich selbst, wie vielfältig und interessant die vegetarische Küche sein kann.Wie der Name „Vegetarischer Genuss - Quer Beet" schon verrät, finden Sie hier zahlreiche und abwechslungsreiche Rezepte für jeden Geschmack.Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die einen großen Reiz hat und mal andere Geschmackserlebnisse bietet.Ein Muss für Freunde der vegetarischen Küche und für die, die einfach mal gerne einen fleischlosen Tag einlegen wollen.Guten Appetit!Taschenbuch: 236 SeitenVerlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (28. Februar 2015)Sprache: DeutschÜber die Autorin:Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken.Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.



Bildinformation: Britta Kummer