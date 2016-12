Leawo Weihnachtsgeschenk: DVD-Ripper kostenlos & bis zu 70% off rabatt auf andere software!

(fair-NEWS)

Shenzhen, China, 27. Dezember 2016 - Weihnachten ist weit mehr als ein Feiertag für Familientreffen und Partys. Es ist auch eine wunderbare Jahreszeit für Geben und Empfangen von Geschenk. Man bekommt Geschenke von den Familienmitgliedern, den Freunden und den verschiedenen Geschäften. Um den kommenden Weihnachtsfeiertag zu feiern, schenkt Leawo Software, ein professioneller Online-Multimedia-Lösungsentwickler und -anbieter, ihren Kunden weltweit ihren <a href="www.leawo.de/dvd-ripper/">DVD-Ripper</a> als das Weihnachtsgeschenk 2016 vom 27. Dezember bis zum 3. Januar in einer ihrer seriellen <a href="www.leawo.de/promotion/special-offer/?pr">2016 Christmas Giveaway Aktivitäten</a>. Diese Weihnachtsgeschenkaktivität dauert bis zu der letzten Minute vom 12., Januar 2017. Dieser DVD-Ripper ist gütig von dem 27. Dezember 2016 bis zum 3. Januar 2017.Schenken in Weihnachten ist eine Tradition auf den größten Feiertag des Jahres. Allerdings ist der Weihnachtsmann heutzutage nicht der einzige Weihnachtsgeschenk-Anbieter. Viele Geschäfte stellen sich als der Weihnachtsmann, um freies Weihnachtsgeschenk ohne irgendeine zusätzliche Bedingung zur Verfügung zu stellen. Leawo Software ist eine solcher Weihnachtsmänner, die ihr Flaggschiff-Produkt - DVD-Ripper als das 2016 Weihnachten-Giveaway-Geschenk kostenlos anbietet.Leawo DVD Ripper ist einer der Spitzenprodukte von Leawo Software und von der DVD-Ripping-Software-Industrie. Er bietet seinen Benutzern außergewöhnliche Features, um DVD-Filme unterwegs zu genießen. Er kann DVD-Filme zu Videos in mehr als 180 Formaten, wie DVD zu MP4, DVD zu MOV, DVD zu AVI, DVD zu WMV, usw. entschlüsseln, rippen und konvertieren. Die konvertierten DVD-Filme können auf verschiedenen Medien-Playern und Geräten wie iPad, VLC, QuickTime, Windows Media Player, Surface, usw. abgespielt werden.Das wichtigste Merkmal von Leawo DVD Ripper ist die leistungsstarke Entschlüsselungsfähigkeit von DVD-Disc. Er kann kommerzielle und nichtkommerzielle DVD-Disc ohne Qualitätsverlust entschlüsseln, rippen und konvertieren. Er kann auch die Disc-Region von 0 bis 6 entfernen, um DVD-Inhalte Region frei umzuwandeln.Diese DVD-Ripping-Software bietet auch andere praktische Features wie den Video-Editor und den 2D zu 3D-Konverter. Der interne Video-Editor ermöglicht es Benutzern, DVD-Inhalte bevor die Umwandlung zu bearbeiten, um patentierte Videodateien zu erhalten. Der 2D zu 3D-Konverter hilft den Benutzern, 3D-Filme in 6 verschiedenen 3D-Film-Effekte von 2D-DVD-Quellen für lebendige 3D-Film-Erlebnis zu konvertieren.Während der 2016 Weihnachten Give-Away-Aktivität, wird Leawo DVD Ripper ein kostenloses DVD-Ripping-Software-Programm für alle. Man braucht nur die Seite der Weihnachts-Give-Away-Aktivität zu besuchen, und seinen Namen und seine persönliche E-Mail-Adresse einzugeben, um die Lizenz für den Leawo DVD Ripper als das 2016 Weihnachtsgeschenk kostenlos zu bekommen. Diese Giveaway-Lizenz läuft in einem Jahr nach der Aktivierung ab.Zusammen mit dem kostenlosen Weihnachtsgeschenk gibt es auch andere Weihnachtsangebote mit einem Rabatt bis zu 70%, die Blu-ray, Video, Apple-Dienstprogramm und andere DVD-Apps umfassen.<a href="www.leawo.de/promotion/special-offer/?pr2">www.leawo.de/promotion/special-offer/</a>



