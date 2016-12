Fr-Domains: Pegel von drei Millionen Registrierungen überschritten

Pressemitteilung von Secura GmbH

(fair-NEWS) Die französische Länder-Domain hat den Pegel von drei Millionen überschritten. Die Registrierungsstelle erklärt den Erfolg der<a href="www.domainregistry.de/fr-domains.html"> Fr-Domains</a> mit der gemeinsamen Arbeit aller Akteure im französischen Internet, dem Beitrag der Registraren, aber auch mit der Unterstützung durch die Nutzer.



AFNIC erklärt: "Einfachheit, Kundennähe und Vertrauen in die Fr-Domains sind die wesentlichen Pfeiler dieses Erfolg."



Fr-Domains sind wichtig, um gut in französisch Suchmaschinen placiert zu werden. Viele französische Suchmaschinen akzeptieren nur fr-Domains.



Google hat für jedes große Land eine besondere nationale Version. Sie können eine gute Placierung bei Google und nationalen französisch Suchmaschinen durch richtige "Suchbegriffe" und die Verwendungung französischer Domains wie .fr erzielen.



Seit einigen Jahren dürfen Personen und Firmen aus Europa ohne bürokratischen Aufwand Fr-Domains registrieren. Interessenten für fr-Domains ausserhalb von Europa können bei domainregistry.de ebenfalls fr-domains registrieren. Für solche Kunden macht domainregistry.de ein Treuhänder-Angebot.



Hans-Peter Oswald

www.domainregistry.de/fr-domains.html Die französische Länder-Domain hat den Pegel von drei Millionen überschritten. Die Registrierungsstelle erklärt den Erfolg der<a href="www.domainregistry.de/fr-domains.html"> Fr-Domains</a> mit der gemeinsamen Arbeit aller Akteure im französischen Internet, dem Beitrag der Registraren, aber auch mit der Unterstützung durch die Nutzer.AFNIC erklärt: "Einfachheit, Kundennähe und Vertrauen in die Fr-Domains sind die wesentlichen Pfeiler dieses Erfolg."Fr-Domains sind wichtig, um gut in französisch Suchmaschinen placiert zu werden. Viele französische Suchmaschinen akzeptieren nur fr-Domains.Google hat für jedes große Land eine besondere nationale Version. Sie können eine gute Placierung bei Google und nationalen französisch Suchmaschinen durch richtige "Suchbegriffe" und die Verwendungung französischer Domains wie .fr erzielen.Seit einigen Jahren dürfen Personen und Firmen aus Europa ohne bürokratischen Aufwand Fr-Domains registrieren. Interessenten für fr-Domains ausserhalb von Europa können bei domainregistry.de ebenfalls fr-domains registrieren. Für solche Kunden macht domainregistry.de ein Treuhänder-Angebot.Hans-Peter Oswald

Bildinformation: Fr-Domains ranken in Google.fr und anderen französischen Suchmaschinen besser (Bildquelle: AFNIC)

Abdruck und Veroeffentlichung honorarfrei! Der Text

kann veraendert werden. Weitere gemeinfreie Fotos können angefordert werden.

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award "als Best International Domain Registration Firm - Germany". Beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nomierung.

Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.

Kontakt: Secura@domainregistry.de

www.domainregistry.de

ICANN-Registrar Secura GmbH

Hans Peter Oswald

Frohnhofweg 18

50858 Köln

Germany

Phone: +49 221 2571213

Fax: +49 221 9252272

secura@web.de

www.domainregistry.de

www.com-domains.com

«Fr-Domains: Pegel von drei Millionen Registrierungen überschritten»

Frohnhofweg 1850858 KölnDeutschlandTelefon: +49 221 2571213Hans-Peter OswaldSecura GmbHFrohnhofweg 1850858 Kölnsecura@domainregistry.de+49 221 2571213Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung