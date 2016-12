Originelle Brauhaustour Eigelstein Veedel inkl. Kölsch!

(fair-NEWS)

Brauhaustour Erlebnis - Berühmt ist der Eigelstein schon seit der Römerzeit. Im Karneval viel besungen und gerühmt, schlägt dort das echte Herz von Köln. Der Eigelstein ist traditionelles kölsches Millieu. Hier wurde schon immer viel getrunken und geschunkelt. Im Mittelalter war es das Veedel der Kölner Brauereien, vor allem um den gewaltigen Bierdurst der Studenten zu stillen, die in den nah gelegenen Bursen lebten. Ob Sie es glauben oder nicht, dort wo heute das bekannte Gaffel Kölsch gebraut wird, lebte einst Ezelin der Bruer, der erste erwähnte Brauer der Domstadt!Besuchen Sie mit uns unter anderem die urigen und originellen Brauhäuser Schreckenskammer, den Kölschen Boor und eine der berühmtesten und urkölschen Kneipen des Eigelsteinviertels, die Weinbrennerei A. Vogel mit dem leckeren obergärigen Hopfenblut. Auf den Spuren von Reliqiuenhändlern, Napoleon Bonaparte, Kappesbauern und dem einst berüchtigsten Rotlichtviertel der Stadt Köln. Der Brauhauswanderweg abseits der üblichen Touristenpfade wird sie faszinieren. Genießen Sie einfach mal ein leckeres obergäriges Kölsch auf dieser beliebten Brauhaus Führung und lassen sie den Charme des urtypischen Kölner Veedels auf sich wirken.Treffpunkt:Treffpunkt ist die Kreuzblume am Kölner Dom.Öffentliche Führungen/Termine:Jeden Freitag und Samstag um 17:00 Uhr. Dauer der Führung 2 Stunden (Anmeldung erforderlich).Für Gruppen aller Art sowie Vereine können individuelle Termine vereinbart werden. Die Dauer der Führung kann bei privaten Brauhaustouren auf Wunsch beliebig verlängert werden.Individuelle Gruppenführungen:Gerne organisieren wir für Sie die perfekte Brauhausführung. Vereinbaren Sie mit uns einen individuellen Termin. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 25 Personen. Bei größeren Gruppen sind Parallelführungen möglich. (Mindest. Teilnehmer 8 Personen)Preise*:Im Preis inkl. sind ein süffiges Kölsch in jedem Brauhaus (3 werden Besucht) 22,00 Euro p.P.Brauhaustouren ohne Verköstigung bei Kleingruppen bis 12 Teilnehmern 150,00 Euro gesamt.Bei Individuellen/Privaten Führungen und Touren die nach 20:00 Uhr enden wird eine Pauschale von 20,00 € berechnet.Fremdsprachen:Englisch, Italienisch, Spanisch, Griechisch, Französich, Chinesisch und natürlich op Kölsch. Aufschlag 10,00 Euro pro Stunde.Die spaßige Brauhausführung ist eine gelungene Veranstaltung für den Betriebsausflug, den Vereinsausflug, der Betriebsfeier, für Junggesellenabschiede, für Familienfeste und Freundesfeiern.Anfragen und Anmeldungen:Brauhaustouren in KölnTel: 02421 2582084Email: info@brauhaus-touren-in-koeln.de*Die Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer



Bildinformation: Brauhaustouren in Köln - Evangelos Dimos