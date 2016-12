Originelle Brauhaustour Vrings Veedel - Kölner Südstadt inkl. Kölsch!

(fair-NEWS)

BRAUHAUSTOUR KÖLNER SÜDSTADT - Dat Hätz von der StadtBrauhaustour Erlebnis - Eine originelle Brauhausführung durch das berühmte Vringsveedel. Dort wo die Römer vor 2000 Jahren eine Begräbnisstätte errichteten, prägten im Mittelalter Weinreben und Heiligenbilder die Atmosphäre des Viertels. In späterer Zeit war es das Arbeitsquartier der Schokoladenfabrik Stollwerck sowie das ‘Boheme’ Viertel der Künstler und Intellektuellen. Allein in den letzten Hundert Jahren gab es hier 17 verschiede Brauhäuser sowie etliche Schnapsbrennereien. Im Viertel des heiligen Severin lag stets der Geruch von Bier und Brauen sprichwörtlich in der Luft.In den von Kirchen, Klöstern und Kapellen gesäumten Straßen gehört das Kölsch Parfüm noch heute zum guten Duft. Lauschen Sie den Geschichten von Kölsch und Schabau, von Trude Herr, die Schokolade wollte und keinen Mann und entdecken Sie das Stadtviertel, in dem der Nobelspreisträger Heinrich Böll seine größten Werke schuf. Erfahren Sie, warum man erst in Sicherheit war, wenn man an Schmitz Backes vorbei war und warum man im Invalidendom lieber trank statt betete. Die besondere Brauhaustour für wahrhaftige Köln und Kölsch Liebhaber.Treffpunkt:Treffpunkt ist die Severinstorburg am heutigen Chlodwigplatz.Termine:Auf Anfrage. Dauer der Brauhaus Führung 2 Stunden. Für Gruppen aller Art sowie Vereine können individuelle Termine vereinbart werden. Die Dauer der Führung kann auf Wunsch beliebig verlängert werden.Individuelle Gruppenführungen:Gerne organisieren wir für Sie die perfekte Brauhausführung. Vereinbaren Sie mit uns einen individuellen Termin. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 25 Personen. Bei größeren Gruppen sind Parallelführungen möglich. (Mindest. Teilnehmer 8 Personen)Preise*:Im Preis inklusive sind ein süffiges Kölsch in jedem besuchten Brauhaus des Veedels (3 werden Besucht) Unschlagbare 22,00 Euro p.P.Brauhaustouren ohne Verköstigung bei Kleingruppen bis 12 Teilnehmern 150,00 Euro gesamt.Bei Privaten/Individuellen Touren und Führungen die nach 20:00 Uhr enden wird eine Pauschale von 20,00 Euro berechnet.Fremdsprachen:Englisch, Italienisch, Spanisch, Griechisch, Französich, Chinesisch und natürlich op Kölsch. Aufschlag 10,00 Euro pro Stunde.Die spaßige Brauhaustour ist eine gelungene Veranstaltung für den Betriebsausflug, den Vereinsausflug, der Betriebsfeier, für Junggesellenabschiede, für Familienfeste und Freundesfeiern.Anfragen und Anmeldungen:Brauhaustouren in KölnTel: 02421 2582084Mobil: 01578 4242337Email: info@brauhaus-touren-in-koeln.de*Die Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer



Bildinformation: Brauhaustouren in Köln - Evangelos Dimos