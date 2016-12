Trans Canada Touristik: Mit dem Wohnmobil quer durch Kanada

(fair-NEWS)

Der Traum, einmal Kanada quer zu durchfahren, kann nun bei Trans Canada Touristik zu einem günstigen Preise Realität werden. Für nur ab 43,- Euro Tagesrate können alle Kunden ein Fahrzeug des Vermieters CanaDream anmieten. In diesem Preis sind die jeweilige Tagesmiete, die Einweggebühr, 4.800 Freikilometer, alle persönlichen Ausrüstungspakete, Gebühren für Zusatzfahrer und die USA sowie Versicherungen inklusive. Die Anmietung erfolgt im Osten Kanadas, in Toronto oder Montreal. Die Rückgabe ist entweder in Calgary oder Vancouver, also im Westen des zweitgrößten Landes der Erde. Der Mietbeginn kann von März bis Mai sein, das Fahrzeug muss spätestens am 16. Mai 2017 die Vermietstationen in West-Kanada erreichen."Unsere Wohnmobil-Specials bieten die einmalige Gelegenheit, die Weite und Größe Kanadas einmal zu einem sehr günstigen Preis erleben zu dürfen", so Andrea Budde, Geschäftsführerin von Trans Canada Touristik. "Zudem bieten die Frühjahresmonate durch lange Tage und viele Sonnenstunden ein bestmögliches Erlebnis dieses faszinierenden Landes." Zu allen Wohnmobil-Angeboten können die jeweiligen Flüge sowie Hotels und Ausflüge im Reiseplaner von Trans Canada Touristik hinzugebucht werden.Wer bis 31. Dezember bei Trans Canada Touristik bucht, kann zudem von zahlreichen Frühbucher-Ermäßigungen profitieren. So bieten die Vermieter Fraserway, Four Seasons, Owasco und Cruise Canada noch bis Silvester satte Rabatte, wie beispielsweise bis zu 15% auf die Tagesmiete, geschenkte Kilometer, Ausrüstungspakete zum Sonderpreis und vieles mehr.Weitere Informationen gibt es hier:



Bildinformation: Trans Canada Touristik - Ihr Spezialist für Reisen nach Kanada