Brilliantes Sharingan-Duell

(fair-NEWS) Naruto“ hat uns nun so viele Jahre bewegt und hat so viele Fans auf der ganzen Welt. Jetzt können wir alle das offizielle MMORPG zum Anime Naruto genießen, das sich nah an der Originalhandlung, den Ninjas und ihren Fähigkeiten orientiert. Während man es spielt, befindet man sich mitten im Geschehen des Animes.



Was beim schauen von spannenden Animes am meisten fasziniert, ist es, die Hauptfiguren bei ihrer Entwicklung zu beobachten. Der Anime Naruto handelt eigentlich vom Vorgang des Wachstums der einzelnen Ninjas. Die meisten Leute sind wohl vor allem an Naruto selber interessiert, doch ich mag Sasuke noch ein bisschen mehr, obwohl er eine etwas schwierige Persönlichkeit besitzt.



Ich finde, die Episode, wo man Sasukes Wachstum am deutlichsten erkennen konnte, war sein Kampf mit Shimura Danzo, der für ihn ein Meilenstein war.



Durch seinen schnellen, wuchtigen Angriff und seinen kühlen Kopf besitzt Sasuke eine für sein Alter außergewöhnliche Kraft. Bereits im Kampf mit Team 7 gegen Kakashi konnte man sehen, dass er kein impulsiver Mensch ist, sondern zuerst seinen Gegner analysiert und sich dann eine Taktik zurechtlegt. Man kann seine Taktik zwar nicht mit Shikamaru vergleichen, doch ist jeder Kampf bei Sasuke gut durchdacht. Mit seiner großen Kampferfahrung kann er sogar Anbus besiegen.