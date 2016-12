Ein verlässlicher IT-Service in Duisburg und Nordrhein-Westfalen

(fair-NEWS)

Der ständige Wandel in der IT macht es Unternehmen schwer, sich auf ihr eigenes Kerngeschäft zu konzentrieren. Das Ziel von Technik Service Kraß ist es, der Zielgruppe von kleinen- und mittleren Unternehmen einen Rundum-Sorglos Service anzubieten.Unter dem Motto „Wir kümmern uns um eine funktionierende IT“ tritt Martin Kraß mit seinem UnternehmenTechnik Service Kraß an und dies mit einem beeindruckenden Background. TS-Kraß ist gelernter Informationselektroniker im Fachbereich Geräte- und Systemtechnik.Es sind vor allem die IT-technischen Skills in Kombination mit Audio und Video Technologien wie:Datenschutz, IT-Sicherheit, Übertragung von Bild und Ton Signalen über Netzwerk oder Antennen, Marketing Lösungen mit Bildschirmen oder Videowänden und genügend Erfahrung mit Installationen, die das ganze Portfolio abrunden.Technik Service Kraß hat sich in Nordrhein-Westfalen zum Servicefaktor entwickelt. Als externer Dienstleister sorgt das Unternehmen dafür, dass die IT von kleinen-und mittleren Unternehmen funktioniert.IT-RundumversorgungTechnik Service Kraß stellt seinen Kunden ein umfangreiches Serviceangebot zur Verfügung:IT-Beratung im Vorfeld einer AnschaffungDie Projektierung umfangreicher Vorhaben wie zum Beispiel Server und Clients EinrichtungenProfessioneller IT-Support, der Sie mit Erfahrung und Zuverlässigkeit unterstütztTechnische Unterstützung des firmeneigenen Administrators oder Hilfe im Überlastungsfall.Als eine schnelle und dabei kostensparende Variante ist das Monitoring (Fernwartung), in diesen Fällen wird, nach Absprache, über Internet die Servicemaßnahmen vorgenommen.IT-SicherheitscheckTechnik Service Kraß überprüft die IT-Landschaft und macht Vorschläge zur Beseitigung von Schwachstellen. Im Rahmen eines Notfallmanagements werden mögliche Szenarien beschrieben und Handlungsanweisungen erarbeitet. Wichtig ist auch der Datenschutz. TS-Kraß übernimmt die Verantwortung für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.Umso früher dieses Servicekonzept greift, desto schneller spart der Kunde Zeit und Geld. Damit bietet TS-Kraß einen handfesten Wettbewerbsvorteil! Wie das geht, zeigt das Unternehmen auf Anfrage. Gerne sendet Technik Service Kraß Informationsmaterial und berät Sie direkt vor Ort. Mehr Info: www.ts-krass.de Aufgrund der wachsenden Brisanz der IT-Themen verstärkt das Netz seine Reihen und bietet damit Chancen für Freelancer und IT-Einzelkämpfer.An einer Mitarbeit Interessierte werden ausgebildet, um einen optimalen Service in der Zielgruppe der Unternehmen zu leisten. Weitere Informationen unter www.it-service-net.de hier kann man zugleich auch das nächstgelegene Partnerunternehmen finden.ITSN Krass



Bildinformation: IT-Service-Net