Projektmanagement bei kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) im PR-Bereich stark nachgefragt

Pressearbeit ist für alle Unternehmen zu einem bedeutenden, strategischen Erfolgsfaktor geworden. Unternehmen müssen Wege finden, um potentielle Kunden über ihr Leistungsangebot zu informieren, komplexe Themen verständlich darzustellen, Produkte in den Markt einzuführen und zu etablieren. Die inhabergeführte Agentur ICD aus Hamburg betreut Kunden im gesamten Marketing Mix. Schwerpunkt ist dabei der Bereich Fachpressearbeit für die Investitionsgüterindustrie. "In vielen Unternehmen reichen die unternehmenseigenen Ressourcen für professionelle PR-Arbeit nicht aus. Als externe Pressestelle konzipieren und realisieren wir die Pressearbeit kleiner und mittelständischer Unternehmen und führen diese so nachhaltig zum Erfolg", sagt ICD Geschäftsführerin Michaela Schöber.Ganzheitliche Kommunikationskonzepte für erklärungsbedürftige Produkte und DienstleistungenMit strategischen Marketing- und PR-Maßnahmen begleitet ICD vertriebliche wie imagefördernde Aktivitäten. Der Fokus liegt hierbei auf kleine und mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Automatisierung, Antriebstechnik, Elektrik/Elektronik, Energie, Logistik/Intralogistik und Maschinenbau.Unter der Dachmarke ICD ist ein branchenspezifischer Pool von Spezialisten für Marketing- und PR-Beratung, Text und Redaktion, Filmproduktion sowie für Grafikdesign organisiert. "Das B2B-Beraterteam fügt in Abstimmung mit ICD einzelne PR- und Marketing-Maßnahmen Baustein für Baustein zu einem lösungsorientierten und integrierten Kommunikationskonzept zusammen", umreißt Michaela Schöber das Kunden- und Leistungsportfolio. Dabei ist ICD zentrale Anlauf- und Ansprechstelle des Kunden.



Bildinformation: ICD Geschäftsführerin Michaela Schöber