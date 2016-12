Pressemitteilung von DoWorks e.K.

Kostenlos Webseiten checken.

(fair-NEWS) Heute ist offizieller Release unseres Pagecheckers!

Voller Stolz präsentieren Wir unser praktisches Tool, dass es für Sie nun auch als App gibt. Der Pagechecker, den wir intern bereits seit 5 Jahren als Controlling Werkzeug nutzen, hilft Ihnen bei der Websitenanalyse Ihrer eigenen Internetpräsenz oder der der Konkurrenz. Wie gut wird die Seite in Suchmaschinen gefunden und ist technisch alles einwandfrei? Geben Sie ganz einfach die Zieldomain in das Suchfeld ein, um ein sofortiges Ergebnis zu bekommen - probiert Sie es aus!

<a href="https://itunes.apple.com/de/app/pagechecker/id1148955896?mt=8">Im Apple App Store</a><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.docworks.pagechecker">Im Google Play Store</a>

Bildinformation: Page Checker von DoWorks (Bildquelle: DoWorks / Sabesan Yoganathan)

Als Dienstleister unterstützen wir Agenturen und Unternehmen bei der digitalen Transformation von unternehmerischen Prozessen. Insbesondere in den Bereichen IT, Webentwicklung und Spezialprogrammierung konnten wir in den letzten Jahren vielen Agenturen und Unternehmen aus der Metropole Ruhr unterstützen (gerne auch white-label). Sollten Sie Interesse an unser Dienstleistung haben, so kontaktieren Sie uns um Ihren Mitbewerbern voraus zu sein!

«Unser Pagechecker jetzt auch als App!»

