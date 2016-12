Beldio Research GmbH eröffnet in Memmingen

(fair-NEWS)

Die Firma Beldio Research GmbH wurde im September 2016 gegründet. Die neuen Räume in der Kramerstr. 15 in Memmingen werden im Januar 2017 offiziell eröffnet. Mit der Eröffnung wird auch der neue Webauftritt präsentiert. Die Beldio Research GmbH betreibt medizinische und kosmetische Auftragsforschung. Das Institut untersucht Arzneimittel und medizinische Produkte und prüft deren Wirksamkeit. Beldio Research hat sich auf die Planung und Durchführung von Studien im Bereich der Dermatologie, Allergologie und Kosmetik spezialisiert. In klinischen Studien werden neue Therapiemöglichkeiten bzw. Pflegemöglichkeiten auf ihre Wirksamkeit und Sicherheit untersucht. Ein kompetentes Team führt diese Studien unter Berücksichtigung höchster Sicherheitsstandards durch. Damit wird Patienten bzw. Studienteilnehmern die Möglichkeit geboten, schon heute Therapieansätze von morgen in Anspruch zu nehmen.Beldio Research GmbH arbeitet mit führenden pharmazeutischen und kosmetischen Unternehmen und Forschungsinstituten zusammen und trägt dazu bei, dass fortschrittliche Behandlungsverfahren in Medizin und Kosmetik weiter entwickelt werden.Alle Studien werden im Einklang mit den gesetzlichen, wissenschaftlichen und ethischen Vorgaben des Arzneimittelgesetzes, des deutschen Medizinprodukterechts, der Kosmetikverordnung sowie den Regeln des "Good Clinical Practice" durchgeführt.Die regulatorischen Anforderungen in medizinischen und kosmetischen Studien sind unterschiedlich, dementsprechend werden die organisatorischen Abläufe voneinander getrennt. Dabei können sich synergistische Effekte ergeben, von denen Auftraggeber und Studienteilnehmer profitieren.Beldio Research bietet Schulungen, Weiterbildungen und Konzepte für komplexe Themen, wie auch einzelne Erkrankungen in der Dermatologie, Allergologie, Kosmetik und deren Therapie, Behandlung und Betreuung an. Außerdem verfasst das Unternehmen jede Art von Publikationen, wie Full-Size-Papers, Abstracts, Kongressberichte, Berichte für die Laienpresse, für Selbsthilfegruppen, für Ärzte und die Industrie. Es werden Bedarfsplanungen (Krankheitshäufigkeit, Behandlungsbedürftigkeit und Versorgungsqualität) erstellt. Das Team ist erfahren in der Entwicklung und Betreuung von Ärzte-Mitarbeiter-Patientennetzen.Die Gründer Dr. Silke Schagen und Dr. Andreas Schwinn verfügen über langjährige Erfahrungen in der klinischen Forschung sowie medizinischen Grundlagenforschung. Sie wollen Forschung im Sinne des Menschen voran bringen, die ethischen Richtlinien stehen dabei an erster Stelle.



Bildinformation: Beldio Research GmbH eröffnet in Memmingen