Beldio Research sucht Probanden für klinische Studien

(fair-NEWS)

Die Gesundheit der Menschen und ihr körperliches Wohlbefinden sind die Grundlage der Beldio Research GmbH. Das Unternehmen versteht sich als Bindeglied zwischen den Studienteilnehmern, dem behandelnden Arzt und der Forschung und betreibt dermatologische Auftragsforschung. Das Institut untersucht Arzneimittel sowie medizinische Produkte und belegt deren Wirkung. Kosmetische Produkte werden wissenschaftlich geprüft, um ihre Wirksamkeit zu belegen.Wer kann an den klinischen Studien teilnehmen?Klinische Studien bedeutet Forschung mit freiwilligen Teilnehmern (Probanden) zur Verbesserung der medizinischen Versorgung und zur Fortentwicklung medizinischen Wissens. Nach einem persönlichen Aufklärungsgespräch mit einem Prüfarzt wird eine Eingangsuntersuchung (Screening) durchgeführt. Der Arzt befragt den Probanden zu seiner medizinischen Vorgeschichte. Dann erfolgt eine erste gründliche Untersuchung, in der festgestellt wird, ob die Voraussetzungen für die Teilnahme an einer klinischen Studie erfüllt werden.Beldio Research hat sich auf die Planung und Durchführung von Studien im Bereich der Dermatologie, Allergologie und Kosmetik spezialisiert. In klinischen Studien werden neue Therapiemöglichkeiten bzw. Pflegemöglichkeiten auf ihre Wirksamkeit und Sicherheit untersucht. Ein kompetentes Team führt diese Studien unter Berücksichtigung höchster Sicherheitsstandards durch. Damit bietet Beldio Research Patienten bzw. Studienteilnehmern die Möglichkeit, schon heute Therapieansätze von morgen in Anspruch zu nehmen.Beldio Research bietet die höchsten qualitativen Standards und ein kompetentes Studienpersonal. Das Institut wird fortlaufend von unabhängigen Prüfern evaluiert.Beldio Research sucht Studienteilnehmer für folgende Erkrankungen ab Januar 2017:- Mittelschwere bis schwere Schuppenflechte (Psoriasis)- HausstaubmilbenallergieInteressierte können sich bei Beldio Research in Memmingen unter folgender Adresse registrieren und werden umgehend kontaktiert: info@beldio.comWeitere Informationen über den Verlauf von medizinischen Studien sind auf der Webseite des Verbandes forschender Arzneimittelhersteller ( www.vfa.de ) erhältlich, insbesondere in der Broschüre "Patienten in klinischen Studien" ( www.vfa.de/embed/patienten-in-klinischen-studien.pdf ).



Bildinformation: Beldio Research sucht Probanden für klinische Studien