Dolphin Technologies lädt Führerscheinneulinge zur Teilnahme an der größten österreichischen Verkehrssicherheitsstudie ein

Wir möchten den Straßenverkehr in Österreich sicherer machen! Dazu haben wir eine simple Hypothese aufgestellt: AutofahrerInnen, die Feedback zu ihrem Fahrverhalten bekommen, werden zu besseren AutofahrerInnen. In einer großen Studie in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsuniversität Wien wollen wir diese Hypothese beweisen.Nehmen Sie an unserer Studie teil: www.dolph.in/studie und sichern Sie sich nach Studienende die H!ER Box mit automatischer Unfallmeldung, Notfalltaste mit direkter Anbindung zur Einsatzzentrale und der Carfinder Funktion im Wert von rund 50,00. EUR. Weitere Infos finden Sie auf www.hierbox.com Unter allen TeilnehmerInnen wird es außerdem eine Verlosung geben, bei der Preise im Wert von mehr als 5.000 EUR ausgespielt werden.Über Dolphin Technologies:Das österreichische Unternehmen mit Hauptsitz in Wien wurde 2001 von Harald Trautsch und Thomas Pöschl gegründet und ist im Bereich Fahrzeugtelematik Marktführer im deutschsprachigen Raum. Der Schwerpunkt von Dolphin ( www.dolph.in ) liegt in der Entwicklung und Vermarktung ganzheitlicher Telematik-Lösungen für den Kfz-Versicherungs- und Automobilmarkt. Zu den Services zählen unter anderem die automatische Meldung von Autounfällen und die Berechnung von fahrverhaltensabhängigen Versicherungstarifen. Renommierte Unternehmen wie UNIQA, Generali, ÖAMTC und ADAC vertrauen seit vielen Jahren auf die Produkte und Services von Dolphin. Im Oktober 2016 wurden Dolphin Technologies das Österreichische Staatswappen und der Titel „staatlich ausgezeichnetes Unternehmen“ verliehen.Rückfragen & Kontakt:Dolphin TechnologiesKurt Beichl, CCObeichl@dolph.inTel.: +43 660 5250968