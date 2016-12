15 Jahre Drupal - ein Streifzug durch die Erfolgsgeschichte

(fair-NEWS) Am 29. Dezember 2000 machte Dries Buytaert die entscheidende Veröffentlichung und setzte damit den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte die bis heute anhält. Drupal, das Enterprise Content-Management-System war geboren. Wenige Tage später, am 15. Januar 2001 erschien die Version 1.



Drupal wurde seit dem Start stetig weiter entwickelt und begeistert zunehmend mehr Entwickler aus aller Welt. Heute ist die Entwickler Gemeinschaft von Drupal die größte Open-Source-Community. Größer sogar noch als die der Linux Gemeinde.



Lange Zeit als Hidden Champion unterwegs, startete Drupal 2009 richtig durch, als bekannt wurde, dass Barack Obama für seine Wahlkampagne Drupal einsetzt. Mit der Version 7, ab dem Jahr 2011, legte Drupal an Bekanntheit weiter deutlich zu. Allgemeine Nutzererfahrungen und zunehmende Anforderungen an die Technologie brachten Drupal zunehmend auch in Deutschland, wo der Platzhirsch Typo3 dominant war, positiv ins Gespräch. Heute, mit der Version 8, ist Drupal nicht nur objektorientiert sondern auch eines der meist eingesetzten Enterprise Content-Management-Systeme (CMS) weltweit. Dabei ist es mehr als ein CMS. Durch seinen schlanken Aufbau und die Vielzahl an Modulen lässt sich Drupal auch als Framework betrachten, mit welchem von einem Blog über Firmenpräsentation bis hin zu komplexen Web Präsenzen und Community-Lösungen nahezu alles flexibel umsetzbar ist.



Was ursprünglich eine kleine Idee, mit etwas Code, zum Austausch von Studenten war, ist nun so groß und bedeutend geworden.