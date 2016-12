Wohngebäude 2016: Das sind die Testsieger des Jahres

(fair-NEWS)

Wer zum Jahresende seine Gebäudeversicherung wechseln will, kann nach Ansicht von Versicherungsexperten sehr gut auf die aktuellen Wohngebäude Testergebnisse aus 2016 zurückgreifen. In diesem Jahr haben mehrere anerkannte Analysehäuser die Tarife am Markt untersucht und mit einem Rating versehen. Will man herausfinden, welche Versicherer für die eigene Immobilie ein optimales Angebot vorhalten, ergänzt man die Testergebnisse mit den Resultaten aus einem Onlinerechner. Dieses Vorgehen empfehlen auch Verbraucherschützer, um einen fundierten Tarifvergleich anzustellen. Wer im aktuellsten Gebäudeversicherung Test am besten abgeschnitten hat, erfährt man auf www.xn--gebudeversicherungtest-24b.de/ Neue Ergebnisse von Ascore Das ScoringEine neue Untersuchung stammt von Ascore Das Scoring aus dem Sommer 2016. An 30 Anbieter wurden Punkte für die Tarifleistungen vergeben. Im Test wurde deutlich, wie große die Unterschiede sind, wenn die Versicherungssumme verändert wurde. Beispielsweise gibt es erhebliche Preisdifferenzen, sofern von einer unbegrenzten Summe auf eine begrenzte Deckung gewechselt wird. Die Analysten wiesen vor diesem Hintergrund erneut darauf hin, wie wichtig ein sorgfältiger Vergleich von Preisen und Leistungen bei der Gebäudeversicherung ist. Zu den Testsiegern wurden Konzept & Marketing mit dem allsafe domo, die Interlloyd mit dem Eurosecure-Plus, die Gothaer mit dem WEZ 2014 Topschutz inklusive Plusdeckung und die InterRisk mit dem WohngebäudeXXL gekürt.Das Fairnessprädikat von Focus MoneyEbenfalls im Sommer 2016 hat Focus Money die fairsten Versicherer geprüft. Die Analyse wurde in Kooperation mit den Spezialisten von ServiceValue durchgeführt. Im Fokus stand das faire Kundenverhalten. Über 1.700 Versicherte wurden zu ihren Erfahrungen befragt und konnten dabei Tarifleistungen, Kundenberatung und Service, Schadensregulierung, Kundenkommunikation und das Preis-Leistungs-Verhältnis beurteilen. Zu den fairsten Versicherern zählen danach die Allianz, die DEVK, die HUK-Coburg, die LVM und die Württembergische.Das DISQ mit neuer WertungDas Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ) hat im April 2016 insgesamt 12 Anbieter von Gebäudeversicherungen verglichen. Über 50 Prozent der Gesellschaften haben nach Preis und Leistung mit einem guten oder sehr guten Ergebnis abgeschnitten. Lediglich eine Gesellschaft erhielt nur eine ausreichende Beurteilung. Auch in diesem Test fiel auf, dass wie hoch das Einsparpotenzial ist. Die Tester bezifferten es mit 58 Prozent, so groß war der Unterschied zwischen dem teuersten Tarif und dem preiswertesten Anbieter. Die drei besten Tarife sind nach Ansicht der Analysten der Classic von der HUK-Coburg, der VGB 2013 Komfortschutz on der DEVK und der Classic von der Bruderhilfe.Auch Warentest mit neuer AnalyseNach längerer Zeit hat Stiftung Warentest im April 2016 eine Marktbetrachtung durchgeführt. Hier wurden 97 Angebote von Gebäudeversicherern getestet, sie mussten den üblichen Dreifachschutz gegen Schäden aus Leitungswasser, Feuer, Sturm und Hagel bieten. Eine Elementarschadenversicherung war nicht vorgesehen. 30 Tarife sind mit dem Prädikat „Empfehlenswert“ ausgezeichnet, da sie die Mindestanforderungen erfüllen und Zusatzleistungen vorhalten. Im Test wurden die besonders günstigen und die teuersten Tarife hervorgehoben. Gute Angebote gibt es von der Bruderhilfe mit dem Tarif Classic, von der HUK24 mit dem Classic und dem ClassicPlus und von der HUK-Coburg mit den gleichnamigen Tarifen. Wer vor dem Wechsel einen ganz aktuellen Tarifvergleich wünscht, nutzt am besten einen Onlinerechner und prüft, wie sich diese Testsieger imWohngebäudevergleich zur Konkurrenz darstellen. So erhält man einen umfassenden Marktüberblick über die besten Angebote für die eigene Immobilie.



Bildinformation: Wohngebäude 2016: Das sind die Testsieger des Jahres