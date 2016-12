Zusatzbeitrag 2017: Jede fünfte Krankenkasse wird ab Januar teurer

(fair-NEWS)

Insgesamt 18 gesetzliche Krankenkassen erhöhen zum Jahreswechsel 2016 /2017 ihren Zusatzbeitrag. Betroffen sind davon mehr als 3,35 Millionenzahlende Mitglieder und deren mitversicherte Familienangehörige.Die Verwaltungsräte der einzelnen Krankenkassen haben auf ihrenSitzungen im November und Dezember die neuen kassenindividuellenZusatzbeiträge für das Jahr 2017 festgelegt. Auch wenn der offizielleDurchschnittssatz stabil bei 1,1 Prozent bleibt, steigt derZusatzbeitrag mitunter empfindlich um bis zu einem halben Prozent.Immerhin 18 Kassen mussten ihren Beitrag auf Grund von Haushaltslückenerhöhen, was einem Verhältnis von 20 Prozent entspricht.Weitere vier Krankenkassen vermeiden eventuell nötige Beitragserhöhungendurch Fusion mit einer anderen Krankenkasse. Dies führt unter anderemauch zu sinkenden Beiträgen wie im Falle der BKK Braun-Gillette, derenMitglieder in der neuen Kasse pronova BKK wesentlich günstigerversichert sein werden.GKV-Maximalbeitrag erstmals über 700 EuroDurch den neuerlichen Teuerungsschub liegt der maximal gezahlteGKV-Beitrag erstmals über 700 Euro. Freiwillig versicherte Mitgliederder BKK Vital mit einem Einkommen über 4.350 Euro müssen nun jeden Monat713,40 plus maximal 121,80 Euro Pflegeversicherung an die Krankenkasseabführen.Die Spanne zwischen der günstigsten und der teuersten Kasse beträgt imersten Quartal 2017 nun 1,5 Prozent. Das entspricht einem maximalenBeitragsunterschied von 783 Euro jährlich.Auch die Pflegebeiträge kletternDie Sozialabgaben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steigenweiterhin auch durch eine Anhebung der Pflegeversicherungsbeiträge. DerPflegesatz klettert auf bis zu 2,8 Prozent. Besserverdienende müssen nunmitunter dreistellige Beträge an die Pflegeversicherung abführen.Alle versicherten Mitglieder, die in diesen Tagen Nachricht über eineErhöhung des Zusatzbeitrages ihrer Krankenkasse erhalten, können bisEnde Januar von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen und in einegünstigere Kasse wechseln.<a href="www.krankenkasseninfo.de/krankenkassen/zusatzbeitrag-2017/" title="zur Liste Zusatzbeitrag 2017" target="_blank">Liste aller Zusatzbeiträge 2017</a>



Bildinformation: Zusatzbeitrag 2017: Jede fünfte Krankenkasse wird ab Januar teurer