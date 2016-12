(fair-NEWS)

Am 01.01.2017 beginnt Deutschlands erste Ausbildung zum Veganen Ernährungsberater im Fernstudium. Die Ausbildung für Menschen, die ihren nachhaltigen und zeitgemäßen Lebensstil zu einem zukunftsweisenden Beruf machen möchten.Das Fernstudium in Kürze erklärt:- Das Fernstudium ist durch die ZFU staatlich geprüft und zugelassen.- Die Ausbildung kann berufsbegleitend jederzeit begonnen werden und ist gänzlich ortsunabhängig.- Unabhängig von Instituten und Gesellschaften auf dem neuesten Stand der Wissenschaft.- Hochqualifiziertes Dozententeam bestehend aus Ernährungsberater, Molekularbiologin und Ernährungswissenschaftlerin.- Duale Vermittlung der Lerninhalte via Skript und Lehrvideo - konzipiert nach den neuesten Erkenntnissen der Didaktik.- Angehängte und geschlossene Community ermöglicht Austausch mittels Forum, Chat und der Bildung von Mastermind-Gruppen.- Anschließender Eintrag in das öffentliche Verzeichnis für Vegane Ernährungsberatung inkl. eigener Mini-Homepage.- Geeignet als Ausbildung für Menschen ohne Vorkenntnisse oder Weiterbildung für Yogalehrer, Heilpraktiker oder andere Gesundheitsberufe<a href="https://ecodemy.de/veganer-ernaehrungsberater-ausbildung-fernstudium/">Zur Landingpage und allen weiteren Informationen über Deutschlands erste staatlich zugelassene Ausbildung zum Veganen Ernährungsberater im Fernstudium</a>



Bildinformation: Fernstudium zum Veganen Ernährungsberater