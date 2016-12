2. Whiskymesse in Leipzig - Whisk|e|y Weekend

(fair-NEWS) Whisky Weekend Leipzig 2017



Das Whisky Weekend Leipzig ist eine kleine Whiskymesse zum zweiten mal im Bayerischen Bahnhof . Rund 15 Aussteller präsentieren sich auf der Whiskymesse Leipzig und bieten mehr als 1.000 verschiedene Whisky-Sorten, darunter einige Raritäten, zum kennenlernen und kaufen an. Unter fachlicher Anleitung können Besucher darüber hinaus die Degustationen erleben. Verschiedene interessante Vorträge, Tastings und Unterhaltung bieten zusätzlich auf der Whiskymesse Leipziger Whisky Weekend Wissenswertes rund um die Welt des Whisk(e)ys. Eintrittskarten können gekauft werden in der The First Whisk(e)y Bar Leipzig Nikolaistraße 6-10, Strohsackpassage/ Ausgang Ritterstraße, 04109 Leipzig oder bestellt werden info@leipziger-whisky-kontor.de.



Die Tageskarte kostet 10 € ( 3.2| 4.2 ) oder das Wochenendticket 16 € plus Versand, alle Karten können auch vorbestellt werden und an der Abendkasse bezahlt werden.