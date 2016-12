Erholung im Boutique Hotel Rütihof

(fair-NEWS)

Das Boutique Hotel Rütihof liegt unweit von Arosa entfernt und ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar. Es verfügt über 9 Doppelzimmer und 2 Einzelzimmer, die mit allem Komfort ausgestattet sind. Das Haus vereint Moderne und einen Hauch von urigem Charme inmitten der Bündner Berge.Das romantische Bergdorf Litzirüti liegt im Schanfigg nur wenige Minuten talwärts von Arosa. Das große Ski- und Snowboard-Gebiet Arosa-Lenzerheide bietet etliche Möglichkeiten für den Wintersport. Im Sommer laden unzählige wunderschöne Wanderwege, Bike Trails oder Motorradstrecken zu Touren ein. So bietet die etwas ruhigere aber doch sehr zentrale Lage beste Ausflugsmöglichkeiten. Das Hotel verfügt über eine gemütliche Lounge, in der man wunderbar einen Apero genießen oder in Ruhe vor dem Kaminfeuer etwas lesen kann. Ein Klavier lädt zum Spielen ein, außerdem gibt es Spielsachen für Groß und Klein. Das Haus wird ausschließlich mit Holz geheizt. So basieren das warme Wasser und die Heizung im Haus sowie im ausgebauten Stall auf einer ökologischen Heizqualität, die auch noch eine heimelige Atmosphäre schafft.Die Zimmer verfügen alle über eine moderne Einrichtung, neue Box Spring Betten mit einem hervorragenden Topper, in denen es sich himmlisch schlafen lässt, sodass schon mancher Gast viel später zum Frühstücksbuffet erscheint als geplant. Die Gäste können unterschiedliche Kopfkissen wählen und erhalten zusätzlich ein kleines Arven Kissen, das mit seiner wohltuenden Wirkung auf den Blutkreislauf Ihren Schlaf noch erholsamer werden lässt. Alle Zimmer sind mit einem Flachbildschirm und gratis WLAN ausgestattet.Im Bad finden sich Produkte der Naturkosmetik-Linie i+m aus Berlin, einer Marke, die für höchste Qualität steht. Die feinen Düfte von Shampoo und Duschgel verwöhnen am Morgen oder Abend unter der Regendusche in den neu renovierten Bädern und sorgen selbst im Winter bei den kalten Temperaturen für ein zartes, angenehmes Hautgefühl.Informationen über aktuelle Veranstaltungen und Freizeitmöglichkeiten in und um Arosa sind Im Eingangsbereich des Hotels sowie bei dem immer ansprechbaren Team erhältlich. Spezielle Ausflüge, wie zum Beispiel ein Trip auf die Rinder- und Schafalp, von der das Hotel einen großen Teil des Natura Beef Rindfleischs bezieht, lassen sich im Sommer nach Absprache ebenfalls organisieren.Im oberen Stock befinden sich 2 Doppelzimmer mit einer dazwischen liegenden Wohnküche - ideal für Familien, die einen längeren Aufenthalt planen. So bietet sich eine erstklassige Kombination eines Urlaubs in einer Ferienwohnung mit den Vorzügen eines Hotels, sei es zum Apero in der gemütlichen Lounge am Kaminfeuer oder zu einem gediegenen Abendessen im Restaurant.Die Speisekarte, die in Form einer großen Tafel daher kommt und die jede Woche wechselt, vereint eine frische, kreative und immer wieder neu gestaltete Küche mit traditionellen Bündner Gerichten gleichermaßen. Das Team des Rütihofs legt Wert auf regionale, wenn möglich Bioprodukte. Das Fleisch wird fast ausschließlich von einheimischen Bauern und Jägern vom Prättigau eingekauft. Aus dem Biogarten Schanfigg werden im Sommer frisches Gemüse und Kräuter bezogen, die Milch wird von Kühen mit Hörnern aus dem Tal geholt, Käse und Butter von der Alp und der Sennerei Maran, Arosa. Der Koch des Hotels, Roger, folgt wenn möglich der Slow Food Linie und möchte einen Beitrag zu nachhaltiger Lebensweise für Mensch und Tier beitragen. Er ist der Mann in der Küche, der es versteht, mit den Zutaten auf dem Holzherd so zu jonglieren, dass immer etwas Feines, Überraschendes hervorgezaubert wird.Im Rahmen von Arosa Kultur am 25. Februar 2017 um 18:00 Uhr findet im Boutique Hotel Rütihof das Jazz Konzert "Rosset Meier Geiger", ein Jazz Trio, das international für Furore sorgt, statt. Neben dem kulturellen Angebot gibt es auf Anfrage Schlittel Dinner, Rogers Special Fondue Chinoise und weiteres. Nähere Informationen und Reservationen sind unter 081 377 11 28 - info@ruetihof.ch möglich.



Bildinformation: Erholung im Boutique Hotel Rütihof