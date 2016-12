News aus Saint Lucia

(fair-NEWS)

"Dine Around"- Bay Gardens Resorts mit neuem All inclusive-KonzeptViele Urlauber lieben das All inclusive-Konzept: Man braucht sich keine Gedanken über Zusatzkosten zu machen, kann ohne Portemonnaie konsumieren - doch verlässt zum Essen selten die Hotelanlage. Damit ihre Gäste auch einmal über den Tellerrand schauen können, haben sich die drei Bay Gardens Hotels auf Saint Lucia etwas Cleveres einfallen lassen. Wer zum Beispiel eine Woche im Bay Gardens Inn, Bay Gardens Hotel oder Bay Gardens Beach Resort & Spa verbringt, kann an drei Abenden in sieben unterschiedlichen Restaurants in der Umgebung von Rodney Bay Village dinieren. Bei einem zweiwöchigen Aufenthalt hat er an sechs Tagen die kulinarische Wahl. Zu den Partnerrestaurants gehören Fire Grill, Buzz Seafood & Grill, Elegance Cafe, Memories of Hong Kong, Rituals Sushi, Tapas on the Bay, Jacques Waterfront Dining und Spice of India.Neu erschienen: Iwanowski"s Reiseführer "Barbados, St. Lucia & Grenada""Weiße Sandstrände und türkisfarben schimmerndes Meer, bunte Fischschwärme und Korallenriffe - Barbados, Saint Lucia und Grenada gehören zur Inselgruppe der Kleinen Antillen und erfüllen jede Postkartenvorstellung von der karibischen Inselwelt. Seit Jahren steigt die Zahl der Karibik-Reisenden, die gern mehrere Inseln besuchen möchten - sei es auf einer individuell geplanten Tour, als Kreuzfahrttourist oder als Segler. Barbados, Saint Lucia und Grenada sind von Deutschland aus mit Direktflügen zu erreichen. Ein gut ausgebautes innerkaribisches Flugliniennetz verbindet die einzelnen Inseln miteinander."Die erfahrene Karibik-Autorin Heidrun Brockmann beschreibt ausführlich die drei Inseln und macht Vorschläge für Erkundungen auf eigene Faust. Sie empfiehlt Kombinationsreisen und gibt Unterkunfts- und Restaurant-Tipps für alle Reisebudgets. Urlauber finden zahlreiche praktische Hinweise für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Baden, Tauchen, Schnorcheln und Segeln. Die rund 20 Detailkarten inklusive Reisetipps sind per QR-Code kostenfrei auf das Smartphone oder das Tablet downloadbar und somit überall dabei. Der Reiseführer (1. Auflage 2017) mit zahlreichen Abbildungen und Karten umfasst 306 Seiten und kostet 18,95 Euro.



Bildinformation: News aus Saint Lucia