Doctor Web Antivirus als Service für 12 Euro im Jahr

Doctor Web bietet seinen Nutzern bis zum 28.02.2017 den Premium-Tarif von Dr.Web Antivirus als Service zum Sonderpreis an. Nutzer zahlen dann nur 12 Euro in 12 Monaten für den Rundumschutz. Die ersten 60 Tage sind kostenfrei und dienen als Testzeitraum, in dem eine Stornierung jederzeit möglich ist. Ansonsten endet der Service automatisch nach 12 Monaten, es bedarf keiner separaten Kündigung.Dr.Web Antivirus als Service ist ein innovatives SaaS-Modell für Dr.Web Virenschutzsoftware und eine Rundumschutzlösung gegen Internet-Bedrohungen sowohl für Privatkunden als auch für Unternehmen. Der Premium-Tarif bietet maximale Freiheit im Netz ohne Sicherheitseinschränkungen für Windows, Android, OS X und Linux.Pro Kunde kann maximal eine Lizenz beantragt werden. Interessierte melden sich unter 12x12@jmt-trading.de. Weitere Infos zu Dr.Web Antivirus als Service gibt es hier: http://ru.av-desk.com/?lng=de Link zur Bestellung: http://drweb.jmt-shop.de/de/angebot-des-monats/Dr-Web-JMT-Promo-12-fuer-12.html



