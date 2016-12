Auszeichnung der Firma Herford mit dem DAA-Siegel

(fair-NEWS)

Die Firma Herbert Herford GmbH ist das erste Hamburger Unternehmen, das mit dem DAA-Siegel ausgezeichnet worden sind.Am 8. Dezember 2016 hat Steffen Tom, Geschäftsführer von C&M, dem Unternehmen, welches Siegel vergibt, die Auszeichnung persönlich vorgenommen.Das Siegel wird seit dem Herbst 2016 an Unternehmen vergeben, deren Mitarbeiter eine nachweislich hohe Zufriedenheit haben. Dazu gehört die Firma Herford. Das wurde in anonymen Mitarbeiterbefragungen ermittelt. Dieses Siegel unterstützt Unternehmen im Kampf um gute Mitarbeiter in Zeiten des Fachkräftemangels. Dazu gibt es zahlreiche Unterstützungen im Entwickeln eines modernes Führungsverständnisses, eines individuellen Managementansatzes sowie wirkungsvollen Marketings.Sven Boevelka, der Geschäftsführer des Hamburger Unternehmens ist stolz auf die Auszeichnung und vor allem auf das Team und die gute Arbeit, die täglich geleistet wird. „Ein wirklich guter Arbeitgeber zu sein, bleibt weiterhin eine Herausforderung, der wir uns stellen", sagte Sven Bovelka anlässlich der Auszeichnung. „Das Siegel ist vor allem ein Ansporn, weiterhin eine positive Unternehmenskultur zu entwickeln, denn es gibt immer Dinge zu verbessern oder Fehlentwicklungen zu korrigieren. Da sind wir nicht am Ende.", so Boevelka weiter.Die Firma Herford GmbH mit Sitz Bei den Mühren 82 in 20457 Hamburg hat 25Mitarbeiter. Das Unternehmen konzentriert sich vor allem auf gewerblichen Mietraumausbau. Hierzu zählen neben Büroflächen, Praxisflächen, auch Shopflächen und in den letzten Jahren verstärkt Restaurant- und Hotelflächen.



Bildinformation: Steffen Tom und Sven Boevelka in den Unternehmensräumen der Herford GmbH