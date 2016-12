SchuhXL sagt Danke für 2016

(fair-NEWS)

Wenn man als mittelständischer Unternehmer eines E-Commerce Unternehmens für Schuhe in Übergrößen auf ein spannendes und erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblickt, ist man dankbar. Man möchte zum Jahresende ein großes "DANKESCHÖN" an treue und neue Kunden und Kundinnen schicken. Man ist dankbar für sein engagiertes Team, das täglich mit tollen Beratungsleistungen und zum Kollektionswechsel mit zusätzlicher Arbeitsleistung glänzt.Bei SchuhXL - <a href="www.schuhxl.de">Schuhe in Übergrößen</a> konnten die Umsätze in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert werden. Auch in diesem Jahr konnte unser Salzbergener Unternehmen durch eine Wachstumsrate im zweistelligen Bereich die als Ziel gesetzten Erwartungen weit übertreffen. Der Bedarf an modischen Schuhen in Übergrößen ist ungemindert groß. Die internationale Nachfrage übersteigt bei Weitem das Angebot. So erklärt sich auch, dass immer mehr Kunden aus anderen Ländern der Erde unsere Onlineshops frequentieren.Wir möchten einfach mal "Danke" sagenWir danken den Kundinnen und Kunden, die bei uns Schuhe in Übergrößen kaufen, für ihre jahrelange Treue, für gute Gespräche und viele Anregungen über Schuhe und anderes. Wir danken unserem Team, das trotz aller Arbeit mit hohem Engagement und viel Kreativität bei der Sache ist und die Geschäftsleitung wieder mit vielen guten Ideen bereichert hat. Wir danken auch der Presse und den vielen Modebloggern, die unsere eigene Arbeit bereichern und unterstützen. Unser Dank gilt auch den Herstellern, die attraktive Schuhe in Übergrößen auflegen. Unsere Kooperationspartner in England, die unseren britischen Onlineshop SchuhXL.co.uk betreuen und allen Geschäftspartnern, die uns dahin gebracht haben, wo wir heute sind, schicken wir hiermit ein dickes Dankeschön. Danke kann man gar nicht oft genug sagen. Niemand ist eine Insel. Wir alle sind von anderen abhängig, dienen ihnen und erfreuen uns ihrer Unterstützung.SchuhXL - ein erfolgreiches E-Commerce-UnternehmenIm Segment "Schuhe in Übergrößen" hat SchuhXL längst einen guten Namen über die Grenzen Deutschlands hinaus. Immer häufiger besuchen europäische Kunden unseren deutschen oder englischsprachigen Onlineshop. Dank internationaler Marken und dreier 2016 eingeführter Eigenmarken konnten wir uns weiter profilieren. Mit den neuen Eigenmarken "Alessandro Milano", "Rosello" und "LongJohn" sind wir auch für 2017 bestens aufgestellt. Zu Beginn des neuen Jahres schicken wir unsere dritte Eigenkollektion auf den Laufsteg des Alltags. Unsere erste Rossello-Kollektion trägt die Herkunftsbezeichnung "Made in Italy". Rosello-Damenschuhe in Übergröße warten mit Echtledersohlen und eleganter Schnittführung auf. Sie kommen als Pumps, Ballerina oder Slipper an die Kundin. Die Vielfalt bei den Damenschuhen in Übergrößen in den Größen 42 - 46 wird dadurch um weitere Modelle erweitert.2017 tut sich wieder was bei SchuhXLIm Laufe des Jahres weiten wir die "Alessandro Milano"-Modelle erheblich aus. Die erste Alessandro Milano-Damenkollektion kam erfreulich gut bei unseren Kundinnen an. Auch die hauseigene LongJohn-Schuhkollektion für den Herren, die gänzlich aus Leder besteht, wird 2017 um sportliche Sneakermodelle bis Größe 53 bereichert. Unsere Kunden und Kundinnen können für die SchuhXL-Eigenmarken eigene Wünsche äußern. Wir dürfen uns schon jetzt auf die Wertarbeit internationaler Designer freuen.Die monatlichen Besucherzahlen bei SchuhXL lagen 2016 im hohen sechs-stelligen Bereich. So darf es gerne weitergehen! Unser Firmenstandort Salzbergen liegt in der Nähe der A 30 und 31. Wir bieten unseren Kunden im Direktverkauf mehr als 100 kostenlose Parkplätze. SchuhXL möchte zukünftig den E-Commerce-Zweig des Unternehmens weiter ausbauen. Geschäftsführer Peter Feldmann und sein Team wünschen Ihnen, dass Sie gut beschuht und mit wärmenden Sohlen an Ihren Schuhen in Übergrößen ins neue Jahr starten, denn es soll kalt werden zu Silvester.



Bildinformation: Peter Feldmann, Gründer und CEO von SchuhXL – Schuhe in Übergrößen