DSV baut neues Logistikzentrum in Bochum

Bremen, 29. Dezember 2016. DSV betreibt aktuell deutschlandweit sechs Volumenverteilzentren für seinen langjährigen Kunden dm-drogerie markt. Am Standort Bochum entsteht derzeit eine neue Logistikanlage im Gewerbepark Stahlhausen, die ab Juni 2017 in Betrieb gehen soll.Im September dieses Jahres startete der dänische Transport- und Logistikdienstleister in Bochum den Bau eines neuen regionalen dm Verteilzentrums für die Lagerung, Kommissionierung und den Versand von Drogerieartikeln. Nach Abschluss umfangreicher Bodenarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Thyssen-Krupp-Industrie-Brachfläche entsteht nun der großzügige Gebäudekomplex auf einer Gesamtfläche von 120.000 m². Für Mai 2017 plant die DSV eigene Baugesellschaft DSV Property die Fertigstellung des Logistikzentrums.Auf ExpansionskursDer neue Standort im Gewerbepark Stahlhausen verfügt über eine 40.000 m² große Halle sowie zusätzliche 1.000 m² Bürofläche und bietet somit doppelt so viel Platz wie die bisherige Bochumer Logistikanlage in der Sinterstraße. Mieter der geplanten Immobilie ist die DSV Stuttgart GmbH & Co. KG. Das Objekt dient nicht nur als Volumenverteilzentrum, sondern auch als Saisonlager für ca. 1.400 dm-drogerie markt Artikel. In einem sogenannten Volumenverteilzentrum werden große Warenmengen, zwischengelagert und an die umliegenden dm-Märkte geliefert.Mit der Erweiterung der räumlichen Kapazitäten ist auch eine Aufstockung der derzeit rund 200 Mitarbeiter um weitere 100 Arbeitskräfte geplant. Für seine Nachhaltigkeit ist das Gebäude bereits zertifiziert, denn es erfüllt in ökologischer und technischer Hinsicht die neusten Standards.Langjährige PartnerschaftEuropas größtes Drogerieunternehmen und der dänische Transport- und Logistikdienstleister arbeiten bereits seit über 30 Jahren zusammen. Derzeit stellt DSV die bundesweite Versorgung der über 1.800 dm-Märkte aus den von dm-drogerie markt und DSV betriebenen Verteilzentren (in Weilerswist, Vaihingen, Bochum, Langenbach, Gernsheim und Leipzig) sicher. Dafür werden an einem durchschnittlichen Tag mehr als 22.000 Paletten in über 1.000 Lkws auf den Weg gebracht.



Bildinformation: DSV baut neues Logistikzentrum in Bochum / ©DSV