Vom Quartett zum Trio und zum Quintett

Rothenburg ob der Tauber. Gleich zu Beginn des neuen Jahres setzen im Wildbad Rothenburg wieder Studentinnen und Studenten der Hochschule für Musik Nürnberg musikalische Akzente. Denn schon zum vierten Mal findet hier, im Rokokosaal der evangelischen Tagungsstätte, die Konzertreihe „Podium junger Musiker“ statt, jeweils an einem Sonntag in den Monaten Januar, Februar und März. Die hochbegabten und in der Musikwelt bereits erfahrenen jungen Künstlerinnen und Künstler präsentieren im Wildbad in unterschiedlichen Besetzungen bekannte Kammermusikwerke.Den Auftakt zur Konzertreihe gibt am Sonntag, 8. Januar, 15 Uhr Klavierquartett “Vivo“. Es spannt seinen musikalischen Bogen vom Adagio und Rondo Concertante von Franz Schubert über Johannes Brahms bis zu Gustav Mahler.Das VIVO-Klavier-Quartett wurde im Oktober 2015 von Haeun Jang, Hyunbee Kim, Josef Janda und Yimeng Xi gegründet. Die jungen Musiker, die derzeit ihre künstlerische Ausbildung an der Hochschule für Musik Nürnberg vervollkommnen, erhielten als Ensemble wichtige Impulse u. a. von Bernhard Schmidt (Mandelring Quartett München), von Eberhard Feltz und Massimiliano Mainolfi.Im Jahr 2016 war das Vivo-Klavier-Quartett u. a. beim Lorenz-Sebalder Sommerkonzert in Nürnberg zu hören. Es wurde gefördert von "live music now“ Franken.Am 5. Februar 2017 wird im Wildbad Rothenburg ein Trio mit dem Geiger Moritz König gastieren, der unlängst den "Leonhard und Ida Wolf Gedächtnispreis" der Stadt Fürth erhalten hat. Im Programm stehen Werke von Mozart, Moszkovski und Monti.Die Konzertreihe „Podium junger Musiker“ beschließt ein Klarinettenquintett der Hochschule Nürnberg, das am 5. März im Wildbad spielt. Alle Musikerinnen und Musiker moderieren ihre etwa einstündigen Konzertprogramme selbst. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist kostenfrei; Spenden sind erwünscht.Das traditionelle Sonntagscafé des Wildbads – sonst nur zwischen Ostern und Erntedank geöffnet – wird seine Kaffee- und gebackenen Spezialitäten an allen drei Sonntagen wie üblich von 13.30 bis 17 Uhr anbieten und auf diese Weise den zu erwartenden musikalischen noch besondere kulinarische Genüsse hinzufügen.Mehr zum Wildbad Rothenburg: www.wildbad.de



Bildinformation: Das Klavierquartett „Vivo“ der Hochschule für Musik Nürnberg eröffnet am 8. Januar die Reihe „Podium junger Musiker“ im Wildbad Rothenburg. Anstelle von Yimeng Xi (Bildvordergrund) spielt Petr Chudoba (Violoncello). Foto: VV