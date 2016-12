Der Weinmesser – Das Weinhotel in den Bergen

(fair-NEWS)

Das Weinhotel serviert viele SpezialitätenDas Weinhotel bietet mehr als nur Zimmer. Gäste, die ihren Urlaub im Hotel Weinmesser verbringen, dürfen sich auf viele zusätzliche Extras freuen. Wohltuende Massagen, eine Saunalandschaft und ein Hallenbad erfüllen die Bedürfnisse eines jeden Urlaubers. Besonders hervorzuheben sind die kulinarischen Spezialitäten des Hauses, die jedem Gast das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Neben vielen tollen regionalen und internationalen Spezialitäten bietet die extravagante Weinkarte ihr übriges. Im Weinhotel lassen sich viele tolle und hochqualitative Weine entdecken, die einem aktiven Tag den perfekten Ausklang geben.Die Unterkunft Schenna bietet Entspannung und WellnessDas 4 Sterne Weinhotel Weinmesser bietet seinen Besuchern wunderbare Urlaubserlebnisse. Dabei erfüllt es sämtliche Kriterien, die einen Aufenthalt in der Region zu einer einzigartigen Erfahrung werden lassen. Insbesondere die naturbelassene Umgebung des Hotels bietet Gästen einen großen Raum für Erholung und Entspannung.Vom Schenna Hotel lassen sich Ziele in kurzer Zeit erreichenSüdtirol hält neben seinen einzigartigen Ausblicken auch viele Freizeitangebote parat. Urlauber, die einen tieferen Einblick die in die beinahe unberührte Natur machen möchten, können sich auf Wanderwegen jeden Schwierigkeitsgrades austoben. Bei den Wanderwegen spielt jedoch nicht nur die Natur eine Rolle, auch kulturelle Highlights wie Schlösser, Burgen und alte Klöster können durch eine Wandertour erreicht werden, so dass Entdecker voll auf ihre Kosten kommen. Diejenigen, die mehr auf einen Aktivurlaub aus sind, haben die Gelegenheit vielfältige Mountainbike-Routen auszuprobieren, um sich danach im genüsslichen Ambiente des Weinhotels entspannen zu können.Weitere Informationen können der Homepage www.weinmesser.com/ entnommen werden.