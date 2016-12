(fair-NEWS)

Thangkas sind sehr hochwertige, handgemalte Gemälde des tantrischen Buddhismus. Jedes Bild ist ein Original und zugleich ein einzigartiges, faszinierendes Kunstwerk.Die Kunstwerke dürfen nur von speziell ausgebildeten Thangka-Malern hergestellt werden. Die Thanka-Malerei selbst ist seit etwa 560 v. Chr. bekannt und eine eigenständige Kunstrichtung in Tibet. Die Gestaltung der Bilder richtet sich nach strengen Regularien und ist sehr detailgenau, was die Motive betrifft. Auch werden nur spezielle Farben aus wertvollen Naturmaterialien verwendet, wie Mineralien und Edelsteine oder sogar Gold. Dies schenkt den Thangkas auf einzigartige Weise Strahlkraft und verleiht ihnen spirituellen wie auch materiellen Wert.Abaton Vibra hat einige sehr besondere Exemplare der tibetischen Rollbilder auf Lager und bietet diese erstmals zu einem Sonderpreis mit 20 % Rabatt an.Die religiösen Bilder werden zur Meditation aufgehängt und tragen Motive wie verschiedenste Buddhas, Bodhisattvas, Beschützer-Gottheiten und ebenso Mandala-Symbole. Traditionell werden die Bilder in Brokatstoff eingefasst und können so jederzeit aufgerollt werden, weshalb man sie auch Rollbilder nennt. Aber auch klassisch gerahmt sind diese Meisterwerke asiatischen Kunsthandwerks eine Augenweide.Thangka-Rollbilder sind im Online-Shop von Abaton Vibra erhältlich:<a href="https://www.sound-spirit.de/shop/Schoene-Deko-fuer-Ihr-Zuhause/Thangka/?count=12&first=0&page=1&ids_only=true">https://www.sound-spirit.de/shop/Schoene-Deko-fuer-Ihr-Zuhause/Thangka/?count=12&first=0&page=1&ids_only=true</a>



Bildinformation: Thangka-Gemälde - von Hand gemalte Einzelstücke aus Tibet