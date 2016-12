Politische Willensbildung modernisieren

(fair-NEWS)

Nach Ende des zweiten Weltkriegs bot die heutige Form der repräsentativen Demokratie einen guten Schutz gegen die Rückkehr des Nationalsozialismus. Sich zur freiheitlichen Grundordnung bekennende Parteien gestalten seither auf Basis freier Wahlen die Bundesrepublik unter sich.„Wenn nur noch 1,7 Prozent der deutschen Bevölkerung in Parteien organisiert sind und nicht einmal 0,5 Prozent der Deutschen dort Politik machen, muss die Sinnhaftigkeit unseres Systems der Willensbildung hinterfragt werden“, urteilt Carsten Mohr, Vorstandsmitglied der 1991 gegründeten Bürgerrechtsorganisation Business Crime Control (BCC). Mohr, selbst Sozialdemokrat, hält die Konzentration auf Parteien für nicht mehr zeitgemäß und empfiehlt die Nutzung digitaler Möglichkeiten zur direkten Beteiligung an politischen Entscheidungen sowie einen Blick in die Schweiz: „Als führende Industrienation müssen wir raus aus der Steinzeit und auch die Formen unserer politischen Willensbildung modernisieren.“Tatsächlich hatten jüngste Erhebungen diese Woche gezeigt, dass nur 1,3 Millionen von 73,5 Millionen Deutschen Mitglied einer politischen Partei sind. Neben den knapp unter 1,2 Millionen Mitgliedern der sechs etablierten Parteien SPD, CDU/CSU, Linke, Bündnis 90/Die Grünen und FDP organisiert sich die neue Rechte mit nur 26.000 eingeschriebenen Mitgliedern in der AfD. Freie Wählergemeinschaften und Kleinstparteien bilden den Rest.Mit allein 300.000 kommunalpolitischen Mandatsträgern erscheint der Anteil der Aktiven unter allen Parteimitgliedern nur deshalb hoch, weil ihre Gesamtheit zurückgeht und aufgrund von Überalterung zügig weiter sinken wird. „Während die SPD rigoros nicht zahlende Genossen streicht, entfernen andere Parteien ihre ‚Karteileichen‘ meist nicht“, weiß der ehemalige Stadtverordnete aus dem rheinischen Neuss zu berichten.Der 53-jährige Experte für ordnungsgemäße Unternehmensführung verweist darauf, dass es im Artikel 21 des Grundgesetzes nur heißt „Die Parteien wirken an der politischen Willensbildung des Volkes mit“. Von einer Beschränkung auf Parteien sei keine Rede.„Politik sollte von mündigen Bürgern und aus Berufung gestaltet werden, nicht wie heute als Beruf wie jeder andere verstanden werden“, meint das Mitglied des SPD-Wirtschaftsforums. Wenn inzwischen junge Menschen bei den Jusos, der einst wilden SPD-Jugendorganisation, eintreten, nur weil sie Bundestagsabgeordnete werden wollen, werde klar, dass „etwas in die falsche Richtung läuft“, so Mohr, der einst von der FDP kam. Parlamente mit Abgeordneten, welche nie in einem Unternehmen gearbeitet oder die Lebenswirklichkeit ihrer Wähler kennengelernt haben, sei die bereits heute sichtbare Folge. „Zu häufig abgehoben, betört von einer eigenen Welt und in Entscheidungen nicht von Werten getrieben“, bedauert das BCC-Vorstandsmitglied.In unruhigen Zeiten, die die deutsche Demokratie aktuell durchlebe, reiche ein Parlamentarismus mit immer weniger angenommenen Parteien als Standard einer dauerhaften und langfristigen Vereinigung von Bürgern nicht: „Statt einer kleinen parteipolitischen Kaste muss es künftig direkte Mitbestimmungsmöglichkeiten für jeden geben, sich auch ohne den Marsch durch die Institutionen ad hoc, vorübergehend oder nur kurzfristig an Entscheidungsprozessen vor Ort, im Land und Bund zu beteiligen“. Technisch sei es möglich, überalterte Formen der Willensbildung zu überwinden oder zumindest zu ergänzen.



Bildinformation: Mohr fordert moderne Instrumente einer direkten Demokratie