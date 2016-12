Beate Sarrazin inszeniert "Die Schneekönigin"

(fair-NEWS)

Am 22.01.2017, Beginn: 16:00 Uhr, wird im Theater Anderswo (Naheweg 25,40699 Erkrath, Tel.: 01787867782) das Andersen Märchenstück "Die Schneekönigin" aufgeführt. - Spiel, Regie: Beate Sarrazin. - Für Kinder im Grundschulalter und ErwachseneHaben Sie auch schon einmal gehört, dass lebendige Schauspieler demnächst durch computeranimierte Maschinen ersetzt werden? Die Tendenz zu einer derartig erschreckenden Zukunft ist nicht zu übersehen. Mit dem Märchen "Die Schneekönigin" hingegen lädt Beate Sarrazin in ihrer Inszenierung ein zu einer Reise in eine unmittelbare, lebendige Welt.Gerda sucht auf einer langen Wanderung im Wechsel der Jahreszeiten ihren während eines Sturms durch die Schneekönigin entführten Freund und Spielgefährten Kai. "Die Schneekönigin" ist ein Bouquet von Kälte und Wärme, Güte, von bunten Farben bis hin zu eisigen Schneebrocken.Von einer idyllischen Atmosphäre mit Gartenrosen kommen wir zu einer gefährlichen Begegnung mit Räubern im dunklen Wald... Sprechende Tiere begleiten uns. Es ist eine Wanderung durch ein Kaleidoskop unterschiedlicher Landschaften, mit Gefahren und dem ewigen Kampf zwischen Gut und Böse.Das Stück entführt in eine halb vergessene Märchenwelt und ist auch für Erwachsene ein Genuss.Infos: www.beatesarrazin.de



