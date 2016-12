(fair-NEWS)

MOBILE PFLEGE DESSAU- das ist die "AMBULANTE KRANKENPFLEGE ZUVERSICHT" - ein freundlicher und kompetenter Pflegedienst in Dessau-RoßlauDas engagierte und bestens ausgebildete Team hat mehr als 15 Jahre Erfahrung bei der Betreuung pflegebedürftiger und älterer Menschen. Damit ist die "AMBULANTE KRANKENPFLEGE ZUVERSICHT" einer der führenden Pflegedienste in Dessau-Roßlau, besonders auch im Bereich der mobilen Pflege Dessau. Ihr Angebot reicht von ambulanter Krankenpflege und häuslichem Pflegedienst über Tagesbetreuung für Senioren bis hin zu Senioren-Wohngemeinschaften und Betreutes Wohnen. Sie sind Vertragspartner aller gesetzlichen und privaten Kassen.<a href="www.zuversicht.com/">www.zuversicht.com/</a>LeitbildZum Leitbild ihres Hauses gehört es, den Menschen als ganzheitlich zu sehen und zu behandeln und ihn und seine individuellen Bedürfnisse zu respektieren und zu verstehen. Ihre Bewohner sollen durch eine auf ihre Situation bezogene Tages- und Wochenstruktur eine kontinuierliche Umgebung vorfinden, in der ihre Fähigkeiten durch aktivierende Pflege und durch Ermittlung von Ressourcen unterstützt und gefördert werden. Jedem Mieter steht es frei, sich an Gemeinschaftsveranstaltungen (wie z.B. Seniorensport, Spiele, Spaziergänge, kulturelle Veranstaltungen) zu beteiligen. Er kann sich ungehindert, auch allein, im Wohnumfeld bewegen und die Möglichkeiten der unmittelbaren städtischen Infrastruktur nutzen.MOBILE PFLEGE DESSAU, AMBULANTE KRANKENPFLEGE UND BETREUUNG ZU HAUSE"KRANKENPFLEGE ZUVERSICHT" bietet umfassende mobile Krankenpflege in Dessau sowie individuelle Betreuung zu Hause. Der Service ermöglicht pflegebedürftigen und älteren Menschen, möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung zu leben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen sich Zeit für eine freundliche und professionelle Krankenpflege zu Hause. Zu ihren Dienstleistungen gehören die Behandlungspflege sowie Unterstützung im Alltag, zum Beispiel bei der Körperpflege und der Zubereitung des Essens. Darüber hinaus hilft der häusliche Pflegedienst bei der Hauswirtschaft. Selbstverständlich sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die ambulante Krankenpflege und die Betreuung zu Hause rund um die Uhr einsatzbereit.Im Alltag gut versorgt - Tagesbetreuung für Senioren.Viele ältere Menschen wünschen sich, so lange wie möglich im eigenen Heim zu wohnen. Oft wird das durch pflegende Familienmitglieder oder den häuslichen Pflegedienst möglich. Dennoch kann in solchen Fällen auch die Tagesbetreuung für Senioren in Haus von "AMBULANTE KRANKENPFLEGE ZUVERSICHT" sinnvoll sein. Zum Beispiel, wenn die Familienmitglieder berufstätig sind und tagsüber keine Betreuung zu Hause gewährleisten können oder wenn der Pflegedienst der einzige soziale Kontakt ist. Dann ist die Tagesbetreuung für Senioren in der Begegnungsstätte eine Entlastung und hilft gegen Vereinsamung. Die älteren Menschen sind hier nicht auf sich gestellt, erfahren die Fürsorge des Teams und können soziale Kontakte pflegen. Teilweise kann der Fahrdienst die Senioren abholen und nach Hause bringen. MOBILE PFLEGE IN DESSAU ist daher in Zukunft immer mehr gefragt und notwendig.<a href="https://www.youtube.com/watch?v=HJRBud6xrKE">https://www.youtube.com/watch?v=HJRBud6xrKE</a>Leben in Gemeinschaft /Senioren-Wohngemeinschaften und betreutes Wohnen.Niemand möchte im Alter allein sein. Doch es können Lebensumstände eintreten, die genau dazu führen. Dann sind die Senioren-Wohngemeinschaften und betreutes Wohnen in Dessau eine gute Alternative. Die älteren Menschen bekommen die Privatsphäre, die Sie wünschen. Gleichzeitig haben sie Gelegenheiten, soziale Kontakte zu pflegen. In den vier Senioren-Wohngemeinschaften hat jeder Bewohner sein Zimmer und bekommt eine Rundum-Versorgung. Daneben gibt es Gemeinschaftsräume für das gemütliche Beisammensein und Veranstaltungen. Das betreute Wohnen für Senioren bietet eigene Appartements und die Möglichkeit, gegen moderate Gebühren, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Das sind zum Beispiel Behandlungspflege, Duschhilfen und Wohnungsreinigung.Betreutes WohnenDie "AMBULANTE KRANKENPFLEGE ZUVERSICHT" verfügt über 17 altersgerechte, abgeschlossene 1-Raum, 1,5 Raum und 2-Raumwohnungen zwischen 30 qm bis 62 qm. Alle Wohnungen verfügen über ein behindertengerechtes Badezimmer und die meisten Wohnungen sind mit Balkon barrierefrei zu erreichen. Durch zwei großräumige Aufzüge im Haus sind alle Räume, auch Keller und Dachgeschoss bequem zu erreichen. Im Dachgeschoss befindet sich eine Tagesbetreuung. Als mobile Pflege in Dessau kommen Partner für die Fußpflege und ein Frisör ins Haus.Senioren WohngemeinschaftenDie Seniorenwohnanlage besteht aus 4 Seniorenwohngemeinschaften mit insgesamt 29 Wohn-Schlafräumen auf 4 Wohnebenen mit den jeweiligen Gemeinschaftsräumen, 4 Wannenbäder und 4 Duschbäder. Die Mieter haben ihren eigenen abgeschlossenen Wohnraum, eingerichtet nach Ihren Vorstellungen mit ihren eigenen Möbeln für ihr gewohntes individuelles und persönliches Leben. Gleichzeitig öffnet sich für sie unmittelbar ein gemeinschaftliches Umfeld wie in einer Großfamilie mit aktiver Betätigung, Unterhaltung, Betreuung und Pflege. Das Gemeinschaftsleben spielt sich ohne heimtypische Regeln und Strukturen rund um den Herd ab.Veronika Schmidberger ist die Inhaberin und gute Seele von "Krankenpflege Zuversicht". Täglich ist sie selbst bei der mobilen Pflege in Dessau zu ihren Senioren unterwegs und schenkt mit liebevollem Herzen nicht nur Pflege, sondern das so wichtige Gefühl von Aufmerksamkeit, Achtung und menschlicher Nähe.<a href="www.zuversicht.com/">www.zuversicht.com/</a>



