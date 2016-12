AXTON A500DSP: Plug & Play Vorverstärker mit Smartphone App

(fair-NEWS)

Der Sound von Werkssystemen genügt oftmals kaum den individuellen Bedürfnissen. Eine audiophile Car-Audio Anlage nachzurüsten, ist heutzutage jedoch immer schwieriger, da die Werksradios bei aktuellen Fahrzeugen zunehmend vollintegriert sind. Viele Musikliebhaber scheuen daher den hohen Aufwand, ihre Soundanlage aufzuwerten. An diesem Punkt setzt der A500DSP von <a href="www.axton.de/">AXTON</a> an - ein 5-Kanal Vorverstärker mit Plug & Play Anschluss am Originalradio sowie umfangreicher App-gesteuerter DSP Suite zum professionellem Einstellen der Hi-Fi Anlage.Vorsprung durch InnovationenSchon die im Herbst 2016 eingeführte DSP-Endstufe A580DSP ließ mit ihrer Performance und dem innovativen Bedienkonzept Kunden und Fachwelt aufhorchen - von der Fachzeitschrift Car & HiFi gab es dafür in Ausgabe 06/2016 die Auszeichnung "Praxistipp". Mit dem A500DSP erweitert AXTON das überzeugende Verstärkerkonzept nun um einen reinen DSP mit Smartphone-Steuerung.Produktmanager Denny Krauledat erklärt: "Unser 4-Kanal Verstärker A580DSP hat den Markt regelrecht revolutioniert. Die einfache Bedienung über das Handy hat die Car-HiFi Fans komplett überzeugt. Mit dem neuen A500DSP Vorverstärker sprechen wir nun Car Audio Enthusiasten an, die sich noch eine überzeugende Lösung wünschen, um ihren Verstärker an das Originalradio anzubinden. Und hier punktet der A500DSP mit Features, mit denen er sich deutlich von seinen Mitbewerbern abhebt: Plug & Play Anschluss, Start/Stopp Kompatibilität, Steuerung per Smartphone sowie ein 10 Volt Line Out - diese Eigenschaften weiß ein Car Audio Fan einfach zu schätzen."Neben diesen hervorragenden Eigenschaften für den direkten Anschluss an Werksradios kann der A500DSP dank separatem Stromversorgungsterminal und 4-Kanal Cinch-Eingang auch an Radios mit Vorverstärkerausgängen angeschlossen werden.Mit der App alles in der HandDie Steuerung des DSP erfolgt via Bluetooth über eine kostenlose App, die im Apple App Store für iOS und auf der AXTON-Homepage für Android Smartphones erhältlich ist."Unser Ziel war es, dass unsere App alle Funktionen übersichtlich darstellt, damit wir auch DSP-Neulinge begeistern können, die bisher von der vermeintlichen Komplexität verunsichert waren", sagt Denny Krauledat über die App.Der DSP verfügt über alle nützlichen Tools wie Laufzeitkorrektur, Aktivweiche und parametrischen Equalizer. Die Laufzeitkorrektur kann von 0 - 230 cm eingestellt werden, die 3-Wege Aktivweiche bietet Hoch-, Tief- und Bandpassfilter mit 6/12/18 oder 24 dB Flankensteilheit. Der parametrische 7-Band EQ überrascht mit seinem frei wählbaren Q-Faktor von 0.3 - 9.9.Nachdem man den Sound optimal auf die Fahrzeugakustik und persönlichen Vorlieben eingestellt hat, lassen sich die Settings auf dem Vorverstärker und auch auf dem Smartphone abspeichern.Schnell montiertDer A500DSP 5-Kanal Vorverstärker wird über das mitgelieferte 1,5 m lange ISO-Standardkabel mit dem Originalradio verbunden und kann an verschiedenen Orten im Fahrzeug versteckt montiert werden. Darüber hinaus gibt es zahlreiche optionale Plug & Play Anschlusskabel für diverse Fahrzeuge von Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, BMW, Mini, Mercedes, Ford und Opel oder auch Kia, Hyundai, Nissan und Peugeot.



Bildinformation: AXTON Vorverstärker A500DSP: bedienbar per Smartphone