Im Interview... Ballermann 2017

Andre Engelhardt, der 1994 die Partymarke Ballermann begründete und heute mit seiner Frau Annette auf der Original <a href="www.ballermann-ranch.com">BALLERMANN RANCH</a> im niedersächsischen Blockwinkel lebt, plaudert mit "Ballermann Radio"-Moderator Addi Lippert überdas Leben mit seinen Pferden auf der "Ballermann Ranch", die mittlerweile ein echter Norddeutscher Besuchermagnet und Pilgerstätte für Pferdeliebhaber wurde,über die kommenden Partys der Kultmarke <a href="www.ballermann.de">Ballermann</a> in 2017,die neue BALLERMANN COUNTRY CD, die auf der Ballermann Ranch in Kooperation mit MoreMusic, dem CountryClub Nienstedt und Freunden aus Blockwinkel entstanden ist und im Februar 2017 erscheinen wird,sowie über die 11. Auflage des BALLERMANN AWARD 2017, der am 05. März 2017 im Brauhaus Willingen verliehen wird und schon jetzt mit einem echten Highlight aufwartet: Moderiert die die Show um den den "Partyoscar", wie der begehrte Musikpreis liebevoll genannt wird, vom neuen Traumpaar der Partyszene Mia Julia und Frank Neuenfels.Beim Ballermann Award wird Ballermann - Markenbegründer Andre Engelhardt sowie Freunde aus Blockwinkel (Gemeinde Scholen) selbstverständlich auch mit dabei sein.Wer die Sendung verpasst hat, kann dies bei <a href="https://soundcloud.com/ballermann-radio/interview-mit-andre-engelhardt">Soundcloud</a> nachholen. BALLERMANN RADIO hat als besonderen Service das Interview mit Andre Engelhardt online gestellt: https://soundcloud.com/ballermann-radio/interview-mit-andre-engelhardt



Bildinformation: Andre Engelhardt, BALLERMANN RANCH 2017 (Bildquelle: BALLERMANN RANCH Blockwinkel, A. Engelhardt)