Berlin, 30.12.2016. Der Nikolaus von Grand City Property (GCP) war erneut auf großer Deutschlandtour. An mehr als 50 Standorten durften sich die Mieter im Dezember über einen vorweihnachtlichen Besuch freuen. Saisonale Aktionen für die Mieter gehören bei der Hausverwaltung fest zum Programm: "So bringen wir Leben in die Nachbarschaft und bereiten den Mietern eine kleine Freude", sagt Katrin Petersen, Sprecherin von GCP.Mit tausenden Schokoladenweihnachtsmännern und kleinen Geschenken im Gepäck machte sich der Nikolaus auch in diesem Jahr auf große Tour und wurde von Bremen bis Mannheim, in Köln und Leipzig gleichermaßen begeistert von den jüngsten Mietern empfangen. Kleine Geschichten und Weihnachtslieder sorgten in den Nachbarschaften für vorweihnachtliche Stimmung. Das Highlight war jedoch ausnahmslos an jedem Standort die kleine Bescherung: In diesem Jahr gab es neben den beliebten GCP-Schokoladenweihnachtsmännern verschiedene Ausmalpuzzles und Stifte für alle. Bereits zum dritten Mal hat GCP die große Mieteraktion in diesem Jahr umgesetzt.<a href="www.grandcityproperty.de">Weitere Informationen zu GCP finden Sie hier.</a>



Bildinformation: Nikolaus-Besuche bei GCP