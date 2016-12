Kanzlei Aichinger Stamm zentral in Wiesbaden

(fair-NEWS) Im Süden von Deutschland und bei Frankfurt am Main brummt die Wirtschaft, die Menschen haben noch gut bezahlte Arbeit. Wiesbaden liegt wenige Kilometer westlich von Frankfurt am Main direkt an der Mainmündung in den Rhein. Zur anderen Rheinseite liegt Mainz. Die Kanzlei Aichinger Stamm liegt zentral in bester Lage in Wiesbaden am Kurpark. Neben Dr. Peter Aichinger und Andreas Stamm bietet noch Hans Stück seine Dienste als Anwalt und Notar. Lucia-Florentien von Mach und Berthold Börgermann wirken als kompetente Anwälte, Prof- Dr. Klaus Slapnicar als of Counsel. Es bestehen beste Kontakte zu Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern.

In der Kanzlei Aichinger Stamm werden die Schwerpunkte Immobilienrecht, Gewerbemietrecht, Maklerrecht, Erbrecht, Arbeitsrecht, Vertragsrecht und verbundene Fachgebiete vertreten. Wer die deutsche Rechtsprechung nur ansatzweise kennt, der weiß, wie viel es zu lesen gibt und wie schnell sich alles wieder ändert. Selbst wenn es atmosphärischer ist, immer nur mit dem gleichen Anwalt für alle Lagen zu arbeiten, ist der Klient mit kompetenten Fachanwälten besser beraten. Aichinger Stamm ist in Wiesbaden der perfekte Ansprechpartner für privates Baurecht, Bauhaftrecht, Wohnraummietrecht oder die Unternehmensnachfolge. Die Klienten sind dabei Privatpersonen, Selbstständige und Mittelständige Unternehmen. Aichinger Stamm findet in der Nähe zu Frankfurt genügend Klienten und verfolgt damit von ganz alleine alle neuen wegweisenden Urteile oder rechtlichen Änderungen. Müsste ein anderer Anwalt sich erst einmal einlesen, so kennen die Fachanwälte von Aichinger Stamm bereits die relevanten Stellen und können schneller, günstiger und kompetenter ein Konzept aufbauen.

Der Rechtsstreit ist ein teures und aufwändiges Unterfangen. Mit Aichinger Stamm muss es dazu nicht kommen, wenn eine außergerichtliche Einigung angestrebt wird. Oft genug müssen nur die eigenen Klienten oder deren Gegenseite über den genauen Sachverhalt aufgeklärt werden, um eine außergerichtliche Entscheidung zu besprechen. Diese kann der ansonsten unterlegenen Partei vieles retten und die Kosten der Auseinandersetzung sinken. Ist eine außergerichtliche Einigung nicht möglich, wird Aichinger Stamm die Interessen der Klienten bestmöglich vor Gericht vertreten. Dabei werden im Ernstfall alle Instanzen ausgeschöpft. Selbst wenn der Klient sich vor Gericht nicht durchsetzen kann, wird er profitieren, wenn er weniger schlimm verliert. Damit hätte er bereits etwas gewonnen. Kompetente Fachanwälte machen sich auch dann bezahlt.

Mit Aichinger Stamm muss der Klient nicht warten, bis ein Streitfall aufkommt. Geht es ihm wirklich um viel, kann er sich vor einem Vertragsabschluss bei Aichinger Stamm beraten lassen. Die Vertragsklauseln können immerhin schon vor dem Unterschreiben geprüft und angepasst werden. Wer einen schwierigen Streitfall vermeidet, wird mit seinen Unternehmungen erfolgreicher sein. Mit Aichinger Stamm finden sich die typischen Stolperfallen im Vertrag, um diese vor dem Unterschreiben neu auszuhandeln.