Tripada Akademie Ã® - Kursstart im neuen Jahr 2017

Nun ist es wieder soweit - zum neuen Jahr werden viele gute Vorsätze gemacht. Die Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® in Wuppertal hilft Ihnen bei der Umsetzung, denn hier fangen im Januar 2017 wieder viele Gesundheitskurse an, die von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert werden. Das schont den Geldbeutel und steigert die Fitness!Als Partner der gesetzlichen Kassen ist die Tripada Akademie ® eine der renommiertesten und größten privaten Präventionseinrichtungen in der Region. Auf 460 qm werden in drei schönen großen Übungsräumen bis zu 30 Kurse pro Woche angeboten. Dabei reicht das Angebot über Entspannungsmethoden, wie Tai Chi, Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung und natürlich Tripada Yoga ® für Anfänger, Fortgeschrittene, Kinder und Schwangere, über Stressmanagement bis hin zu Bewegungsangeboten wie Pilates und Wirbelsäulengymnastik. Hier findet sich sicher der passende Kurs für jeden.Ein aktueller Kursplan findet sich auf der Webseite <a href="www.tripada-wuppertal.de"> www.tripada-wuppertal.de</a> ;.Die Gesundheitskurse werden von den Krankenkassen mit 75,- € bis 100% gefördert, je nach Kasse.Neben der individuellen Gesundheitsförderung können auch Betriebe und Schulen die Leistungen in Anspruch nehmen. Hierzu werden maßgeschneiderte Angebote gemacht.



Bildinformation: Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga